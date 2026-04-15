Once establecimientos hosteleros participan en la 'Cocina de Cuaresma' de Malpartida de Cáceres con menús especiales

La ‘Cocina de Cuaresma’ protagonizó la programación de la Capitalidad Gastronómica 2026 de Malpartida de Cáceres para el mes de marzo, una iniciativa que pretende poner en valor la riqueza culinaria del municipio y el importante papel que desempeñan los establecimientos hosteleros locales.

Dentro de las actividades de los días 21 y 22 de marzo se celebró la iniciativa ‘Cocina de Cuaresma’, como antesala de la Semana Santa, que invitó a vecinos y visitantes a descubrir algunos de los sabores más representativos de estas fechas.

La actividad contó con la participación de once establecimientos hosteleros y gastronómicos de la localidad que, durante el fin de semana, ofrecieron una amplia y variada propuesta de menús especiales, platos tradicionales, tapas y repostería inspirados en la cocina típica de Cuaresma.

El bacalao en sus múltiples elaboraciones, potajes, arroces o platos de pescado fueron protagonistas de esta cita. Junto a todas estas elaboraciones, la repostería tradicional tuvo también un papel destacado, con propuestas dulces ligadas a este tiempo del calendario litúrgico, como las torrijas de Cuaresma, las roscas de huevo y otros dulces caseros que forman parte del patrimonio gastronómico popular de la localidad.

En concreto, los establecimientos que participarán son Asador Los Barruecos, Bar Hogar del Pensionista, Cafetería Museo Vostell Malpartida, Dulcería Marcial, El Pocillo Tapería, Mesón El Paso, Mesoncito Los Arcos, Pastelería La Trufa, Plato Portugués, Hotel Peña Cruz y Tapita Portuguesa.

Domingo del Calvario

Además, la programación gastronómica coincide con una de las tradiciones más singulares de Malpartida de Cáceres, el ‘Domingo del Calvario’, el 22 de marzo, una jornada muy arraigada en la que es tradición degustar las conocidas ‘Roscas de Huevo’ o ‘Roscas del Calvario’.

Esta tradición viene de que, antiguamente, en el entorno de la ermita de la Soledad, punto final del camino del Calvario, se degustaban estos dulces tradicionales de notable laboriosidad, cuya elaboración sigue manteniéndose viva gracias a la transmisión de la tradición entre generaciones. A día de hoy, grupos de familiares y amigos continúan reuniéndose para elaborarlas de manera artesanal, conservando así una práctica culinaria profundamente arraigada a la identidad cultural del pueblo.

Así, durante estas fechas, quienes visiten la localidad podrán encontrar estas roscas en tahonas, panaderías, comercios gastronómicos y multitiendas, contribuyendo con ello a mantener y difundir uno de los dulces más característicos del municipio.

Noticias relacionadas

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que con iniciativas como ‘Cocina de Cuaresma’, el ayuntamiento continúa apostando por promocionar la gastronomía local, dinamizar el sector hostelero y poner en valor las tradiciones culinarias del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia gastronómica que combina tradición, cultura y sabor, dentro de la programación anual de Malpartida de Cáceres, Capital Gastronómica Extremeña 2026.