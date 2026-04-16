Aliseda celebra su matanza tradicional con éxito e impulsa acciones sobre turismo sostenible

El municipio de Aliseda lleva a cabo estos días distintas acciones y actividades que impulsan el dinamismo y desarrollo local. Precisamente, la alcaldesa de Aliseda, Raquel Liberal, ha participado, recientemente, en un viaje técnico organizado por la Diputación Provincial de Cáceres a una Reserva de la Biosfera del País Vasco, una acción desarrollada el 12 de marzo dentro del programa Territorios Unesco.

La iniciativa ha permitido conocer sobre el terreno cómo el turismo ornitológico y de naturaleza impulsa la economía local en otros espacios protegidos.

El pasado 14 de marzo, se celebró una nueva edición de su Matanza Popular, una cita que reunió a cientos de vecinos y visitantes en la plaza Dr. Fleming. La jornada, organizada por el ayuntamiento contó con la colaboración de asociaciones y establecimientos locales.

La música tuvo un papel destacado gracias a la actuación de la cantante aliseña Lorena del Campo.

La alcaldesa, Raquel Liberal, agradeció públicamente el trabajo de colaboradores, asociaciones y voluntarios, y subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la identidad local y a dinamizar el turismo rural, dos líneas estratégicas en las que el consistorio continúa avanzando.

Por otro lado, en el ámbito de las infraestructuras y mejoras, el polígono industrial de Aliseda cuenta desde el pasado 31 de marzo con un nuevo sistema de alumbrado, una mejora demandada por empresarios y trabajadores y que supone un avance significativo en la modernización de este espacio.

La actuación forma parte del conjunto de mejoras que el ayuntamiento está impulsando para revitalizar las infraestructuras del municipio, dentro de la estrategia del equipo de gobierno para favorecer el desarrollo industrial y mejorar los servicios públicos.

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La alcaldesa ha expresado su satisfacción por la puesta en marcha del nuevo alumbrado, que ha calificado como una mejora «muy esperada» para el tejido empresarial local. A través de los canales oficiales, la regidora ha agradecido el trabajo de los técnicos y colaboradores implicados, subrayando que este avance es fruto del esfuerzo conjunto para dotar al municipio de mejores recursos.