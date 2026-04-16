Coria celebra su IV Ruta de Tapas 'Coria EnCueros' del 17 al 19 de abril con 18 establecimientos

El Ayuntamiento de Coria, a través del departamento de Turismo y en colaboración con la hostelería de la ciudad, celebrará un año más la cita gastronómica, IV Ruta de Tapas ‘Coria EnCueros’ que tendrá lugar el próximo fin de semana del 17 al 19 de abril. Una nueva jornada gastronómica que, tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, este año volverá a celebrarse en la ciudad gracias a la participación de un total 18 establecimientos, más que el año anterior.

Una de las actividades programadas para este mes de abril, es Coria EnCueros, los días 17, 18 y 19 de abril en los establecimientos de la ciudad donde se podrá disfrutar de este manjar. Una nueva jornada gastronómica entorno a otro animal que se cría en la dehesa y que da muchos productos de calidad como el jamón, lomo y otros embutidos.

En este caso el cuero será el protagonista el próximo fin de semana en Coria, esa parte del morro y la careta, que se puede encontrar, en prácticamente todos los establecimientos de hostelería de la ciudad, estará como tapa que gratuitamente ofrecen los hosteleros.

Esta iniciativa no es un concurso sino una promoción de un producto tan de Coria como los cueros, producto por excelencia que se podrá degustar en los 18 establecimientos que se han querido sumar a esta actividad: restaurante San Cristóbal, restaurante Palacio Ducal de Alba, restaurante Montesol, restaurante Huumm, restaurante Bobo de Coria, restaurante Campana, restaurante-cafetería Al-Karika, restaurante Casa Maxi, restaurante San Juan, restaurante Arruche, tapería La Posada, gastrobar Trucha´s, café-bar Grana y Oro, café-bar Los Nuevos Deportes, café-bar Galeón y café-bar Caurus, café-bar Bocatería El Molino, café-bar Los Kekes.

Desde el Ayuntamiento de Coria invitan a todos aquellos que no conozcan este producto a probarlo y disfrutarlo, en especial durante el fin de semana del 17 al 19 de abril.

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Este evento se suma a otros que durante el año se celebran dentro de ‘Coria Ciudad Gastronómica Extremeña 2026’ y con el que se promueven otros productos como es el cordero extremeño.