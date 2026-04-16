Técnicas
El Ayuntamiento de Coria renueva la formación en primeros auxilios y uso del desfibrilador para su policía local
La plantilla de la Policía Local de Coria ha participado en un curso de reciclaje sobre primeros auxilios y uso del desfibrilador, organizado en dos jornadas para facilitar la asistencia
El Ayuntamiento de Coria ha llevado a cabo esta semana una nueva edición del curso de reciclaje en materia de primeros auxilios y manejo del desfibrilador externo semiautomático, una formación obligatoria que el personal de la policía local y que debe renovar cada tres años.
La actividad formativa se ha organizado en dos jornadas para facilitar la asistencia de toda la plantilla de la policía. La primera sesión tuvo lugar el pasado lunes con la participación de aproximadamente la mitad de los trabajadores, mientras que esta semana se celebra la segunda fase, dirigida al resto del personal. El curso está impartido por el formador especializado Raúl Colón.
Durante la formación, los participantes actualizan sus conocimientos en técnicas de primeros auxilios, incluyendo la reanimación cardiopulmonar (RCP) en adultos, niños y lactantes, así como el uso adecuado del desfibrilador.
Asimismo, se abordan procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia como los atragantamientos, mediante la aplicación de la maniobra de Heimlich.
Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de este tipo de formación continua, que garantiza una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias sanitarias, contribuyendo así a la seguridad tanto del personal municipal como de la ciudadanía.
Cabe recordar que, aunque cualquier persona puede utilizar un desfibrilador siguiendo las indicaciones del servicio de emergencias 112, el personal autorizado debe contar obligatoriamente con la certificación actualizada para su uso.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Coria reafirma su compromiso con la prevención, la seguridad y la formación continua de sus trabajadores.
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