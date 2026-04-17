Almudena Domingo impulsa la renovación de las pistas de pádel de Coria para fomentar el deporte en la ciudad

El Ayuntamiento de Coria ha sacado a licitación el contrato para el suministro e instalación de césped artificial fibrilado en las cuatro pistas de pádel del polideportivo municipal, con un presupuesto base de 26.571,60 euros.

La alcaldesa, Almudena Domingo, ha firmado el inicio de este expediente, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y comenzar las obras lo antes posible. Esta actuación responde a la necesidad de reparar los daños ocasionados por la borrasca Leonardo y la crecida del río del pasado mes de febrero, que afectaron de manera significativa a estas instalaciones deportivas.

Domingo dijo que «desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a actuar con rapidez para recuperar unas instalaciones muy utilizadas por nuestros vecinos».

Esta licitación es una muestra del compromiso de este equipo de gobierno con el deporte y con la mejora de los servicios públicos municipales, además de ofrecer unas condiciones óptimas para la práctica del pádel, un deporte con gran arraigo en Coria».

Según el consistorio, las pistasde pádel de Coria fueron de las primeras de carácter municipal en construirse en la zona, siendo además la ciudad pionera en la organización de campeonatos de esta disciplina deportiva.

En este sentido, la alcaldesa ha añadido que “Coria ha sido históricamente un referente en este deporte, y queremos seguir siéndolo, apoyando tanto a los aficionados como a las actividades deportivas que dinamizan nuestra ciudad”, señaló.

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 23 de abril. Toda la documentación relativa a esta licitación se encuentra disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coria, dentro del Perfil del Contratante. “Seguimos trabajando para que Coria cuente con instalaciones deportivas de calidad, accesibles y seguras, porque invertir en deporte es también invertir en salud, convivencia y calidad de vida”, concluyó.

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Desde el ayuntamiento se continúa apostando por la mejora y mantenimiento de las infraestructuras deportivas municipales, fomentando así la práctica del deporte.