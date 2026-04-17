Arroyo de la Luz celebra la Marcha de la Mujer por la Igualdad 2026 con Irene Salgado como madrina

Arroyo de la Luz reivindica el papel de la mujer en la sociedad a través de la celebración de una de sus actividades más destacadas como es la Marcha/Carrera de la Mujer por la Igualdad 2026, siendo este año la madrina la jugadora de baloncesto, Irene Salgado, por ser ejemplo para otras mujeres por su buen hacer y trayectoria en el deporte femenino.

En el evento celebrado el pasado día 15 de marzo se destacó la importancia de dar visibilidad y apoyo a las personas con parálisis cerebral, reconociendo el respaldo del municipio de Arroyo de la Luz al vecino Miguel Chaves Paniagua y a su familia.

Asimismo, un grupo de jóvenes de la asociación y el director de Aspace Cáceres, Alex Román, que junto a la familia Chaves Paniagua han recogido el cheque solidario con una cuantía de 1.000 euros.

En cuanto a la clasificación de la carrera han resultado ganadores: En la categoría femenina, Leire Dionisio, María Borreguero e Irene Salgado. En lo que respecta a la categoría masculina, Hugo Parra, Pablo Collado y Rodrigo Pulido; El premio a la atleta más veterana recayó en Fausta Cabezas, de 85 años, y el premio a la familia más participativa para la familia Cabezas.

Para finalizar, Paula Fondón y Marta Terrón leyeron el manifiesto infantil del Día de la Mujer y seguidamente se realizó un taller de animación.

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En la carrera participaron el alcalde, Carlos Caro, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, y la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, así como las concejalas, Mariluz Parra y Mercedes Pérez, y el concejal Lucio Bejarano».