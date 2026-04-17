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Arroyo de la Luz celebra la Marcha de la Mujer por la Igualdad 2026 con Irene Salgado como madrina

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, junto a autoridades como la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, participó en la Marcha/Carrera de la Mujer, que incluyó un manifiesto infantil y un taller de animación

Autoridades y participantes ganadores en la Carrera de la Mujer 2026.

Autoridades y participantes ganadores en la Carrera de la Mujer 2026. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Arroyo de la Luz reivindica el papel de la mujer en la sociedad a través de la celebración de una de sus actividades más destacadas como es la Marcha/Carrera de la Mujer por la Igualdad 2026, siendo este año la madrina la jugadora de baloncesto, Irene Salgado, por ser ejemplo para otras mujeres por su buen hacer y trayectoria en el deporte femenino.

En el evento celebrado el pasado día 15 de marzo se destacó la importancia de dar visibilidad y apoyo a las personas con parálisis cerebral, reconociendo el respaldo del municipio de Arroyo de la Luz al vecino Miguel Chaves Paniagua y a su familia.

Asimismo, un grupo de jóvenes de la asociación y el director de Aspace Cáceres, Alex Román, que junto a la familia Chaves Paniagua han recogido el cheque solidario con una cuantía de 1.000 euros.

En cuanto a la clasificación de la carrera han resultado ganadores: En la categoría femenina, Leire Dionisio, María Borreguero e Irene Salgado. En lo que respecta a la categoría masculina, Hugo Parra, Pablo Collado y Rodrigo Pulido; El premio a la atleta más veterana recayó en Fausta Cabezas, de 85 años, y el premio a la familia más participativa para la familia Cabezas.

Para finalizar, Paula Fondón y Marta Terrón leyeron el manifiesto infantil del Día de la Mujer y seguidamente se realizó un taller de animación.

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En la carrera participaron el alcalde, Carlos Caro, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, y la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín, así como las concejalas, Mariluz Parra y Mercedes Pérez, y el concejal Lucio Bejarano».

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