El Ayuntamiento de Coria abre proceso selectivo para bolsa de trabajo en las Fiestas de San Juan

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado la convocatoria de un proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo temporal destinada a cubrir necesidades de personal durante las Fiestas de San Juan y otros eventos organizados por el consistorio.

La resolución, firmada por la alcaldía, establece que la bolsa servirá para la contratación de personal en distintos servicios vinculados al desarrollo de los festejos, especialmente en el ámbito taurino, la seguridad y las labores de apoyo logístico.

Entre los puestos previstos se incluyen funciones como auxiliares de lidia y encierros, corraleros, personal de control en recintos taurinos, así como acomodadores, porteros, maceros y trabajadores de montaje e infraestructuras para eventos.

Podrán participar en el proceso las personas mayores de 18 años que cumplan los requisitos generales de acceso al empleo público, entre ellos no haber sido inhabilitado ni separado del servicio en ninguna administración. La convocatoria exige además acreditar experiencia laboral en tareas relacionadas con los servicios ofertados, especialmente en el ámbito de festejos taurinos o seguridad en eventos.

En determinados casos, será obligatoria la acreditación de formación específica en primeros auxilios o atención sanitaria en espectáculos taurinos, impartida por entidades homologadas como Cruz Roja Española u otras instituciones equivalentes.

El sistema de selección constará de tres fases. En primer lugar, una prueba tipo test sobre la normativa municipal que regula los festejos taurinos tradicionales de San Juan.

Los aspirantes que superen esta fase pasarán a una entrevista personal en laque se evaluarán aspectos relacionados con la actitud y la idoneidad para el puesto. Finalmente, se valorarán los méritos profesionales, especialmente la experiencia en trabajos similares.

Las solicitudes podrán presentarse en un plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación oficial de la convocatoria en la sede electrónica municipal. Es decir, hasta el 18 de mayo de 2026.

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La bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cinco años, entre 2026 y 2030, y el llamamiento de candidatos se realizará siguiendo estrictamente el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. El Ayuntamiento ha señalado que esta medida busca garantizar la adecuada cobertura de personal en unas fiestas que requieren una importante planificación organizativa y de seguridad.