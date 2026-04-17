La Nave Municipal de Portaje sufre actos vandálicos de madrugada

El Ayuntamiento de Portaje ha denunciado públicamente lo que ha calificado de «graves daños» sufridos en la Nave Municipal durante la madrugada del pasado domingo 12 de abril.

Los daños han afectado al mobiliario público que «ha sido destrozado sin ningún sentido», señalaron desde el consistorio. Estos actos de vandalismo no solo demuestran, añadieron, «una falta total de civismo y respeto por lo que es de todos, sino que además suponen un coste económico que pagamos todos los vecinos de nuestro bolsillo».

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Desde el ayuntamiento se recalca que el patrimonio público es para el disfrute de la comunidad, no para ser destruido. Finalmente, pidieron la colaboración ciudadana y, sobre todo, responsabilidad. Estos hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada y animaron a que si alguien tiene información que pueda ayudar, que e ponga en contacto con la Administración local de forma anónima.