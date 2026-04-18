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La nueva rotonda en Coria, con 800.000 euros de inversión, avanza hacia su finalización en mayo

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, destaca la importancia de la rotonda en la Ex-108, que conecta con la autovía EX-A1, una infraestructura que supondrá una mejora sustancial para la ciudad

Zona en la que se ejecutan las obras en Coria.

Zona en la que se ejecutan las obras en Coria. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Las obras de construcción de la nueva rotonda en la zona de la Cooperativa e ITV de Coria avanzan y cuentan con una inversión cercana a 800.000 euros de la Junta de Extremadura.

Esta actuación responde a una demanda histórica de la ciudad, ya que se trata de un punto que durante años ha sido considerado peligroso y cuya mejora había sido reclamada tanto por el ayuntamiento como por los vecinos. En una reciente visita a las obras, la alcaldesa, Almudena Domingo, junto al concejal de Infraestructuras, Juan José Alcón, han podido comprobar que los trabajos se encuentran en su fase final, a falta del asfaltado.

La previsión es que la actuación quede completamente finalizada a lo largo del próximo mes de mayo.

Aunque la ejecución ha sufrido un retraso de aproximadamente dos meses, «este plazo resulta poco significativo frente al largo tiempo durante el cual esta infraestructura ha sido una necesidad prioritaria para Coria», dijeron desde el consistorio.

La nueva rotonda supondrá una mejora sustancial en la seguridad vial y en la circulación de la zona, dando respuesta a una reivindicación clave para la ciudad. Una actuación necesaria, demandada y orientada a garantizar la seguridad de todos.

Esta rotonda se ubicará justo en la Ex-108 junto a la estación de la ITV, el centro de transportes y la cooperativa Copal en el término municipal de Coria. En el inicio de los trabajos se originaron algunas deficiencias y desde el consistorio se solicita a la Dirección General de Carreteras que replanteara la viabilidad de ejecutar la obra con una apertura parcial al tráfico.

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La empresa constructora Gosadex, que tiene su sede social en Toledo, es la encargada de ejecutar los trabajos de construcción. En concreto, en el kilómetro 87 de la EX-108, vía que conecta con la autovía EX-A1 de Navalmoral de la Mata a Portugal por el término de Moraleja.

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