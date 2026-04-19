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Educación

La alcaldesa de Coria destaca la importancia de la FP como motor de desarrollo económico durante la feria 'Construye tu futuro'

Estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos pudieron conocer la oferta formativa de centros educativos de la zona, incluyendo familias profesionales como Sanidad y Hostelería

Vídeo | Argeme Prieto habla sobre la importancia de la Feria de FP de Coria

Vídeo | Argeme Prieto habla sobre la importancia de la Feria de FP de Coria

El Periódico Extremadura

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Plan de Educación Profesional de Extremadura, con la colaboración de los CPRs de Coria, Caminomorisco y Hoyos y el Ayuntamiento de Coria, ha celebrado, recientemente en la ciudad cauriense, la Feria de FP de la zona Noroeste ‘Construye tu futuro’, un evento de referencia en orientación educativa y profesional.

La feria, cofinanciada por la Unión Europea a través de Fondos Europeos, se ha desarrollado en el Pabellón Municipal de Deportes, reuniendo a alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, así como a sus familias.

El acto de inauguración contó con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo, junto a la secretaria general de Empleo. María José Nevado y el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez, quienes han destacado la importancia de la Formación Profesional como motor de desarrollo económico y social en el territorio, así como su papel clave en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes.

Fotogalería | Así ha sido la Feria de Formación Profesional en Coria

Fotogalería | Así ha sido la Feria de Formación Profesional en Coria

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Fotogalería | Así ha sido la Feria de Formación Profesional en Coria / N. Agut

La Feria de FP ha apostado por un enfoque participativo y experiencial, ofreciendo a los asistentes un completo programa de actividades. Entre ellas, una charla inspiracional y una amplia variedad de talleres en vivo, donde los jóvenes han podido conocer de primera mano distintas profesiones mediante demostraciones prácticas como el montaje de estructuras fotovoltaicas, circuitos de arranque de vehículos, diagnóstico electrónico, emergencias sanitarias o escaneado de espectro audiovisual.

Además, la iniciativa ‘Pasaporte FP’ ha permitido a los participantes recorrer los distintos stands de familias profesionales, completar sellos y participar en el sorteo de vales de 50 euros para compras en el comercio local.

Oferta formativa

El evento ha reunido a centros educativos referentes de la zona, entre los que se encuentran el IES Alagón, IES Caurium, IES Jálama, IES Gregorio Marañón, así como centros de Ceclavín, Hoyos, Torrejoncillo y Montehermoso, entre otros.

Los visitantes han podido informarse sobre una amplia variedad de familias profesionales, como Sanidad y Servicios Socioculturales; Energía, Agua, Electricidad y Electrónica; Transporte y Mantenimiento de Vehículos; y Hostelería, Turismo y Sector Agrario.

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Desde la organización se ha subrayado que ‘la Formación Profesional es hoy una opción dealta empleabilidad gracias a su carácter práctico y su especialización’, destacando la importancia de acercar estas oportunidades a los jóvenes para facilitar la toma de decisiones sobre su futuro sin necesidad de abandonar su entorno.

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