El Ayuntamiento de Portaje acogerá una charla sobre el control de las colonias felinas, mañana martes

El Ayuntamiento de Portaje ha anunciado que mañana martes, a las 18.30 horas en el salón de plenos, con la presencia de los amigos de El Refugio de Plasencia, se impartirá una charla informativa acerca del método CER (Captura - Esterilización y Retorno).

Desde el consistorio han animado a asistir a todas las personas interesadas. Al mismo tiempo, se recordó que el pasado año se aprobó la ordenanza municipal sobre colonias felinas.

Además, en lo que va de año se han llevado a cabo reuniones y dado los primeros pasos para implementar esta ordenanza en el municipio. Con este reglamento, según dijeron desde el consistorio, «se quiere minimizar el problema con los gatos, estando las colonias controladas».

Descripción del Método CER

El Método CER consiste en tres etapas fundamentales: Captura: Se atrapan a los gatos de manera segura y sin causarles daño. Esto se realiza generalmente con trampas diseñadas para este propósito, y es llevado a cabo por voluntarios capacitados.

Esterilización: Una vez capturados, los gatos son llevados a un veterinario donde se les realiza la cirugía de esterilización, se les desparasita y se les identifica con un corte en la oreja para evitar recapturas en el futuro.

Retorno: Después de la recuperación, los gatos son devueltos a su colonia de origen, donde ya no podrán reproducirse, lo que ayuda a estabilizar la población felina y mejorar su calidad de vida.

Objetivos y Beneficios

Control de la población: El método CER busca reducir la población de gatos callejeros de forma gradual y ética, evitando el sufrimiento de los animales y el uso de métodos ineficaces como la captura y sacrificio.

Mejora de la convivencia: Al estabilizar las colonias, se minimizan los problemas asociados a la sobrepoblación, como peleas entre gatos y la transmisión de enfermedades.

Reconocimiento legal: En muchos países, como España, el método CER ha sido reconocido por la legislación como el procedimiento adecuado para la gestión de colonias felinas, lo que implica responsabilidades para las administraciones públicas y la comunidad.

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En definitiva, el Método CER es considerado la única solución ética y efectiva para el control de la población de gatos callejeros. Su implementación no solo beneficia a los gatos, sino también a las comunidades, al reducir conflictos y mejorar la calidad de vida de los animales y las personas que coexisten con ellos.