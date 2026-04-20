Roban fusibles y dañan la piscina: el Ayuntamiento de Alagón del Río pide colaboración ciudadana

El Ayuntamiento de Alagón del Río ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil tras los robos y daños que se han perpetrado contra el mobiliario urbano en el municipio. Así lo ha confirmado el consistorio que ha explicado que hace unos días «han robado los fusibles de las farolas».

En concreto, los que corresponden al alumbrado público que se encuentra en los aparcamiento de la Ciudad Deportiva, produciendo no solo daños, sino también el apagón de la zona.

Igualmente, en la denuncia se recoge que el autor o autores han entrado en el edificio de la piscina municipal, «dañando la puerta de acceso y robando el armario botiquín». Por este motivo, desde el ayuntamiento se ha solicitado colaboración ciudadana para evitar este tipo de acciones con las que se aseguró que «perdemos todos».

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Estas actuaciones de vandalismo se suman a los cometidos, en estos días también, en otro municipio de la comarca del Valle del Alagón, como es Portaje. Precisamente, este ayuntamiento denunció públicamente lo que calificó de «graves daños» sufridos en la Nave Municipal durante la madrugada del domingo 12 de abril.

Los daños afectaron al mobiliario público que «ha sido destrozado sin ningún sentido», señalaron desde el consistorio. Estos actos de vandalismo no solo demuestran, añadieron, «una falta total de civismo y respeto por lo que es de todos, sino que además suponen un coste económico que pagamos todos los vecinos de nuestro bolsillo».

Desde el ayuntamiento se recalcó que el patrimonio público es para el disfrute de la comunidad, no para ser destruido.

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Finalmente, pidieron la colaboración ciudadana y, sobre todo, responsabilidad. Estos hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada y animaron a que si alguien tiene información que pueda ayudar, que e ponga en contacto con la Administración local de forma anónima.