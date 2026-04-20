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La Ruta El Robledal de Aceituna mantiene abierto el plazo de las inscripciones hasta el 30 de abril

Los participantes podrán optar por dos distancias, una de 14 kilómetros y la otra de 7 kilómetros, en las cuales en ambas se discurre por la dehesa

Participantes en uno de los tramos que incluye la ruta, en una edición anterior.

Participantes en uno de los tramos que incluye la ruta, en una edición anterior. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La XVI Ruta Senderista Familiar El Robledal de Aceituna se desarrollará el domingo 10 de mayo con salida a las 9 de la mañana desde la Plaza del Tamborilero, y a partir de las 8 se llevará a cabo el desayuno y el reparto de las acreditaciones.

Los participantes podrán optar por dos distancias, una de 14 kilómetros y la otra de 7 kilómetros, en las cuales en ambas se discurre por la dehesa, un rico espacio natural y cargado de gran belleza.

El primer plazo de inscripciones será hasta el jueves 30 de abril y el segundo plazo es del 30 de abril al 7 de mayo, la cual esta es también la fecha límite para realizar las inscripciones.

Las inscripciones se hacen de forma online y habrá un máximo de 180 inscripciones.

El precio para adultos federados es de 6 euros y los no federados abonarán 8 euros. La inscripción incluye, desayuno, seguro de accidentes y de responsabilidad civil, cobertura sanitaria, avituallamiento y obsequio del circuito.

La Ruta del Robledal es un sendero que ofrece una experiencia única entre robles y paisajes naturales. Se encuentra en la localidad cacereña de Aceituna y es parte del Circuito Camina Extremadura 2026, que incluye 19 pruebas de senderismo.

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El Robledal es un lugar importante para la biodiversidad. La ruta es conocida por su belleza natural y su conexión con la cultura local, ofreciendo una experiencia única para los senderistas.

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