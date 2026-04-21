Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pacto de gobiernoVirgen de la MontañaCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Naturaleza y deporte

Ademoxa organiza la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo

La dificultad es moderada y cuenta con una distancia de 16 kilómetros que se prevén realizar en un tiempo de 5 horas

Participantes de una ruta, en una edición anterior.

Participantes de una ruta, en una edición anterior.

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Asociación Deportiva de Montaña Xálima (Ademoxa), con sede en Moraleja, ha organizado la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo 26 de abril con salida a las siete de la mañana desde la estación de Autobuses de Moraleja. La dificultad es moderada y cuenta con una distancia de 16 kilómetros que se prevén realizar en un tiempo de 5 horas. El precio de inscripción es de 14 euros para los socios y 17 no socios. Los participantes federados abonarán 2 euros menos. El plazo de inscripción finaliza el viernes 24 de abril o bien hasta completar las plazas.

En la ruta de Jaraíz de la Vera y Tejeda de Tiétar, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de paisajes naturales y culturales. Algunos de los lugares destacados incluyen: Garganta de la Olla: Un pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico con una arquitectura popular y una piscina natural. El Valle del Tiétar: Un valle que ofrece una paleta de colores impresionante y es ideal para senderismo y actividades al aire libre.

Además el Lago de Jaraíz: Un oasis natural con aguas frías todo el año, perfecto para un día al aire libre; y el Puente de la Garganta de Cuartos: Una de las zonas de baño más conocidas de la comarca. También el Charco de los Guachos: Un paraje precioso para visitar en cualquier época del año. Estos lugares ofrecen una experiencia única de la belleza natural y la historia de la comarca de La Vera.

Noticias relacionadas

Esta asociación tiene como fin el desarrollo de la actividad deportiva no competitiva (senderismo) que se realiza habitualmente sobre caminos balizados y homologados. Busca acercar a sus miembros al medio natural y el conocimiento del patrimonio cultural, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, como cañadas reales, caminos vecinales y sendero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
  2. Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
  3. El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
  4. El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
  5. Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
  6. La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
  7. La Fragata de Plasencia se expande: de negocio familiar a complejo hostelero con cinco salas y terraza
  8. Cuenta atrás para el regreso a Cáceres de la Virgen de la Montaña, que estrena la Tau de San Francisco, icono del colegio San Antonio

Ademoxa organiza la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo

Ademoxa organiza la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo

Jorge 'Escamilla' es el primer novillero clasificado para la semifinal del VI Desafío de Escuelas Taurinas de Coria

Jorge 'Escamilla' es el primer novillero clasificado para la semifinal del VI Desafío de Escuelas Taurinas de Coria

Poteco, Sega, Pipas, Dinoi, Kokinho, Saavedra, Turiel, Lobo, y Jonathan Olara: djs `para Rincón del Obispo

Poteco, Sega, Pipas, Dinoi, Kokinho, Saavedra, Turiel, Lobo, y Jonathan Olara: djs `para Rincón del Obispo

El voleibol en Arroyo de la Luz: una historia de feminismo

El voleibol en Arroyo de la Luz: una historia de feminismo

El método CER, clave para el control ético de gatos callejeros: Portaje explica cómo en una charla el martes

El método CER, clave para el control ético de gatos callejeros: Portaje explica cómo en una charla el martes

Roban fusibles y dañan la piscina: el Ayuntamiento de Alagón del Río pide colaboración ciudadana

Roban fusibles y dañan la piscina: el Ayuntamiento de Alagón del Río pide colaboración ciudadana

La alcaldesa de Coria destaca la importancia de la FP como motor de desarrollo económico durante la feria 'Construye tu futuro'

La alcaldesa de Coria destaca la importancia de la FP como motor de desarrollo económico durante la feria 'Construye tu futuro'

La nueva rotonda en Coria, con 800.000 euros de inversión, avanza hacia su finalización en mayo

La nueva rotonda en Coria, con 800.000 euros de inversión, avanza hacia su finalización en mayo
Tracking Pixel Contents