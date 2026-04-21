Ademoxa organiza la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo

La Asociación Deportiva de Montaña Xálima (Ademoxa), con sede en Moraleja, ha organizado la ruta de senderismo Jaraíz de la Vera -Tejeda de Tiétar para el domingo 26 de abril con salida a las siete de la mañana desde la estación de Autobuses de Moraleja. La dificultad es moderada y cuenta con una distancia de 16 kilómetros que se prevén realizar en un tiempo de 5 horas. El precio de inscripción es de 14 euros para los socios y 17 no socios. Los participantes federados abonarán 2 euros menos. El plazo de inscripción finaliza el viernes 24 de abril o bien hasta completar las plazas.

En la ruta de Jaraíz de la Vera y Tejeda de Tiétar, los visitantes pueden disfrutar de una variedad de paisajes naturales y culturales. Algunos de los lugares destacados incluyen: Garganta de la Olla: Un pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico con una arquitectura popular y una piscina natural. El Valle del Tiétar: Un valle que ofrece una paleta de colores impresionante y es ideal para senderismo y actividades al aire libre.

Además el Lago de Jaraíz: Un oasis natural con aguas frías todo el año, perfecto para un día al aire libre; y el Puente de la Garganta de Cuartos: Una de las zonas de baño más conocidas de la comarca. También el Charco de los Guachos: Un paraje precioso para visitar en cualquier época del año. Estos lugares ofrecen una experiencia única de la belleza natural y la historia de la comarca de La Vera.

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Esta asociación tiene como fin el desarrollo de la actividad deportiva no competitiva (senderismo) que se realiza habitualmente sobre caminos balizados y homologados. Busca acercar a sus miembros al medio natural y el conocimiento del patrimonio cultural, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, como cañadas reales, caminos vecinales y sendero.