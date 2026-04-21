Jorge 'Escamilla' es el primer novillero clasificado para la semifinal del VI Desafío de Escuelas Taurinas de Coria

El VI Desafío de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria ya cuenta con el primer novillero que se ha clasificado para la semifinal: Jorge García García, ‘Jorge Escamilla, perteneciente a la Escuela Taurina de Valencia. Este salió del primer tentadero que se celebró el 18 de abril en la ganadería La Herguijuela, ubicada en El Toril.

Jorge fue el joven que obtuvo la mayor puntuación entre los ocho novilleros participantes y de esta manera se convierte en el primero en pasar a la semifinal que se celebrará el domingo 24 de mayo a las 11.00 en la ganadería Antonio López Gibaja, en Oliva de Plasencia.

El VI Desafío Nacional de Escuelas Taurinas ‘Ciudad de Coria’ volverá a situar a la localidad cauriense como punto de encuentro de jóvenes promesas del toreo procedentes de toda España. Este año se han inscrito 30 Escuelas Taurinas de toda España, 10 novilleros independientes y un total de 70 novilleros

En esta sexta edición participan catorce escuelas taurinas: Coria, Albacete, Camas, Alcázar de San Juan, Badajoz, Plaza 1, Citar-Anchuelo, Ciudad Real, Navas del Rey, Tomás Campuzano, La Algaba, Valencia, Mar de Nubes y Domingo Ortega.

El presidente de la asociación también quiso agradecer la implicación de las ganaderías seleccionadas, que hacen posible el desarrollo del certamen: La Herguijuela, Peñas Blancas, Hermanos Pablo Mayoral y Antonio López Gibaja.

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En cuanto a los participantes, veinticuatro novilleros han sido seleccionados para tomar parte en este desafío: Rodrigo Alonso Nuño, Manuel Blasco Flores, Manuel Realito, Fernando Lovera, Hugo Reinosa, Héctor Recuero, Francisco Rodríguez Perera, Fernando Donoso, Francisco Benito, José Jacob Robledo, Matías Jiménez, Salvador Ruiz, Jesús Mariano Herrera, Manuel Cordero, Gabriel Segura, Rogelio Agüera, Luis Montero, Miguel Ángel Velázquez, Nicasio Carbonel, Jorge García García, Óscar Vicente García, Javier Sánchez Amaro, Pedro Caminero Senovilla y Álvaro Sánchez. Como reserva participará David Rosado. La final del VI Desafío se celebrará en junio en la plaza de Toros de Coria.