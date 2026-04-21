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En honor al santo patrón

Poteco, Sega, Pipas, Dinoi, Kokinho, Saavedra, Turiel, Lobo, y Jonathan Olara: djs `para Rincón del Obispo

Consulta aquí toda la programación de la pedanía de Coria

Procesión con la imagen de San José Obrero, en un año anterior.

Procesión con la imagen de San José Obrero, en un año anterior. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria ha dado a conocer la programación oficial de las tradicionales Fiestas en honor a San José Obrero de Rincón del Obispo, que se celebrarán del 30 de abril al 3 de mayo. Se ha elaborado un amplio calendario de actividades culturales, religiosas, deportivas y festivas dirigidas a todos los públicos. Los actos arrancarán el miércoles con un concurso de petanca a las 10.30 horas en el Hogar del Pensionista. Se continuará el sábado 25 de abril con una competición de fútbol sala de peñas a las 19.00 horas, seguida de una sesión de animación musical en la carpa municipal a partir de las 23:00 horas con los DJs Pipas y Dino.

El domingo 26 de abril se celebrará a las 12.00 horas la misa y ofrenda en honor a San José, y por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar un mercado en la Plaza de la Casa de Cultura. A las 18:00 horas, la carpa municipal acogerá un festival folclórico con la participación de los grupos Savia Nueva de Coria, Jóvenes Extremeños de Moraleja y Entrearroyos de Vegaviana.

El jueves 30 de abril, a las 23.00 horas, tendrá lugar el pregón de fiestas a cargo de las Mayordomas en la carpa municipal. A continuación, se celebrará una sesión musical con los DJs Poteco, Sega y Pipas. El viernes 1 de mayo comenzará con la tradicional charanga y recogida de Mayordomas a las 11.15 horas, seguida de la Santa Misa en honor a San José Obrero a las 12.00 horas..

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará una lidia de una vaca y un toro. La jornada finalizará con el concierto del grupo ‘León Bravo’ a las 23.00 horas y, posteriormente, sesión de DJs Turiel y Lobo en la carpa municipal.

El sábado 2 de mayo se iniciará con la lidia de dos vacas a las 2.00 horas. A las 10.00 horas tendrá lugar el desayuno y salida de caballistas desde la plaza acompañados por los bueyes. A su llegada, se celebrará un encierro infantil actividades para los más pequeños con hinchables y una comida popular en la carpa municipal. Por la tarde, a las 16.00 horas, la charanga recorrerá las peñas, y a las 20:00 horas tendrá lugar una nueva lidia de una vaca y un toro.

La noche concluirá con el concierto del grupo 'Gusanito' a las 23.00 horas y la posterior actuación de DJs Pipas, Kokinho, Saavedra y Jonathan Olara.

Las fiestas culminarán el domingo 3 de mayo con una lidia de un novillo a las 2.00 horas y otra a las 13.00 horas, esta última donada por la comisión de festejos. A las 17.00 horas se celebrará el Grand Prix organizado por 'Arte en Extremadura'. La programación finalizará con una lidia de una vaca y un toro a las 20.00 horas y un espectáculo de fuegos artificiales a las 22.30 horas.

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Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a vecinos y visitantes a participar en estas fiestas, que combinan tradición, cultura y ocio, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario local.

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