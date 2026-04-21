Poteco, Sega, Pipas, Dinoi, Kokinho, Saavedra, Turiel, Lobo, y Jonathan Olara: djs `para Rincón del Obispo

El Ayuntamiento de Coria ha dado a conocer la programación oficial de las tradicionales Fiestas en honor a San José Obrero de Rincón del Obispo, que se celebrarán del 30 de abril al 3 de mayo. Se ha elaborado un amplio calendario de actividades culturales, religiosas, deportivas y festivas dirigidas a todos los públicos. Los actos arrancarán el miércoles con un concurso de petanca a las 10.30 horas en el Hogar del Pensionista. Se continuará el sábado 25 de abril con una competición de fútbol sala de peñas a las 19.00 horas, seguida de una sesión de animación musical en la carpa municipal a partir de las 23:00 horas con los DJs Pipas y Dino.

El domingo 26 de abril se celebrará a las 12.00 horas la misa y ofrenda en honor a San José, y por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar un mercado en la Plaza de la Casa de Cultura. A las 18:00 horas, la carpa municipal acogerá un festival folclórico con la participación de los grupos Savia Nueva de Coria, Jóvenes Extremeños de Moraleja y Entrearroyos de Vegaviana.

El jueves 30 de abril, a las 23.00 horas, tendrá lugar el pregón de fiestas a cargo de las Mayordomas en la carpa municipal. A continuación, se celebrará una sesión musical con los DJs Poteco, Sega y Pipas. El viernes 1 de mayo comenzará con la tradicional charanga y recogida de Mayordomas a las 11.15 horas, seguida de la Santa Misa en honor a San José Obrero a las 12.00 horas..

Ya por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará una lidia de una vaca y un toro. La jornada finalizará con el concierto del grupo ‘León Bravo’ a las 23.00 horas y, posteriormente, sesión de DJs Turiel y Lobo en la carpa municipal.

El sábado 2 de mayo se iniciará con la lidia de dos vacas a las 2.00 horas. A las 10.00 horas tendrá lugar el desayuno y salida de caballistas desde la plaza acompañados por los bueyes. A su llegada, se celebrará un encierro infantil actividades para los más pequeños con hinchables y una comida popular en la carpa municipal. Por la tarde, a las 16.00 horas, la charanga recorrerá las peñas, y a las 20:00 horas tendrá lugar una nueva lidia de una vaca y un toro.

La noche concluirá con el concierto del grupo 'Gusanito' a las 23.00 horas y la posterior actuación de DJs Pipas, Kokinho, Saavedra y Jonathan Olara.

Las fiestas culminarán el domingo 3 de mayo con una lidia de un novillo a las 2.00 horas y otra a las 13.00 horas, esta última donada por la comisión de festejos. A las 17.00 horas se celebrará el Grand Prix organizado por 'Arte en Extremadura'. La programación finalizará con una lidia de una vaca y un toro a las 20.00 horas y un espectáculo de fuegos artificiales a las 22.30 horas.

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Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a vecinos y visitantes a participar en estas fiestas, que combinan tradición, cultura y ocio, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario local.