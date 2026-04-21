Símbolo de superación
El voleibol en Arroyo de la Luz: una historia de feminismo
Proyectan un documental que recoge la trayectoria, el esfuerzo y la lucha de muchas mujeres que han hecho del voleibol mucho más que un deporte
El Corral de Comedias acogió el pasado 25 de marzo la proyección del documental 'El Voleibol en Arroyo: una historia de feminismo', un proyecto que recoge la trayectoria, el esfuerzo y la lucha de muchas mujeres que han hecho del voleibol mucho más que un deporte: un símbolo de igualdad, trabajo en equipo y superación.
El acto contó con la asistencia del alcalde, Carlos Caro, quien destacó la importancia de "visibilizar el papel de las mujeres en el deporte como motor de cambio en nuestros pueblos, de igualdad, unión y progreso social".
Asimismo, asistieron la diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara; el presidente del Club de Voleibol Nuestra Señora de la Luz, Adolfo Gómez; la concejala de Educación, Mercedes Pérez; y el presidente de la Asociación Objetivos, Santos Jorna.
Fue una jornada que puso de relieve el papel del deporte como herramienta de transformación social en nuestros pueblos, y como un espacio clave para seguir fomentando valores como la igualdad, el esfuerzo y el compromiso.
Se trata de un proyecto de la Asociación Objetivos, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.
La Asociación Objetivos se encuentra comprometida con la educación y el empoderamiento de las mujeres a través de diversas iniciativas.
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