La Marcha Nórdica no se celebrará el día 25 como estaba previsto en Coria y está a la espera de nueva fecha

La Federación Extremeña de Montaña, organizadora del evento de Marcha Nórdica informa del aplazamiento de la prueba prevista para los días 25 de abril de 2026 en la localidad de Coria. Esta decisión, según recoge el ayuntamiento cauriense en una nota emitida hoy, se ha tomado con el objetivo de favorecer una participación más amplia y consolidada, especialmente en el ámbito de la marcha nórdica inclusiva, cuyos grupos se encuentran en una fase inicial de entrenamiento y preparación.

Desde la organización "consideramos fundamental ofrecer el tiempo necesario para que estos participantes puedan disfrutar de su primera experiencia en competición con las mejores garantías", recoge el escrito del ayuntamiento.

Asimismo, este aplazamiento permitirá reforzar la promoción del evento y seguir impulsando el crecimiento de esta disciplina en la región, asegurando una jornada aún más enriquecedora tanto a nivel deportivo como social.

La nueva fecha de celebración se comunicará próximamente. Así mismo, agradecieron la comprensión y el apoyo de participantes, clubes y entidades colaboradoras, y reiteraron el compromiso con el desarrollo de una marcha nórdica accesible y de calidad.

La marcha nórdica, también conocida como Nordic Walking, es una forma de ejercicio al aire libre que implica caminar con la ayuda de dos bastones diseñados específicamente para esta actividad. Su origen se remonta a los años 30 en Finlandia, donde los esquiadores de fondo comenzaron a utilizar bastones para entrenar durante el verano.

Con el tiempo, esta técnica se ha desarrollado y popularizado, convirtiéndose en una actividad física independiente que se puede practicar en cualquier lugar y por personas de todas las edades.

Beneficios

La marcha nórdica involucra hasta el 90% de los músculos del cuerpo, lo que la convierte en un ejercicio muy completo. Al utilizar los bastones, se trabaja tanto el tren superior (brazos, pecho, espalda) como el tren inferior (piernas). Este tipo de actividad también ayuda a mejorar la capacidad pulmonar, la fuerza muscular y la flexibilidad. Además, se ha demostrado que quema más calorías que caminar sin bastones, lo que la hace efectiva para la pérdida de peso.

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Además, es una actividad de bajo impacto, lo que significa que es más suave para las articulaciones en comparación con otras formas de ejercicio, lo que la hace adecuada para personas con problemas articulares o de movilidad. Además de los beneficios físicos, la marcha nórdica es una actividad social que permite disfrutar del entorno natural y fomentar la interacción con otros practicantes.