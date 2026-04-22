Programa de Confemac busca cambiar la imagen de la jubilación en Moraleja

El programa denominado '+60 y sumando. Una vida activa también tras la jubilación' de Confemac, impartirá una charla en el Centro de Mayores de Moraleja. Este programa tiene como principal objetivo promover una imagen positiva, activa y participativa de las personas mayores tras la jubilación, combatiendo estereotipos edadistas y visibilizando su papel como agentes activos en la comunidad.

Tendrá lugar hoy miércoles 22 de abril a las 17.00 horas mediante una charla-coloquio en el Centro de Mayores y a través de la cual se pretende promover en la comunidad una imagen diferente de la jubilación, incluyendo las experiencias de personas jubiladas que asumen esta nueva etapa vital de una manera constructiva aportando su saber y sus iniciativas para mejorar la sociedad.

Si ya se ha jubilado, si está cerca de la jubilación, o si aún le queda mucho para llegar a ella, esta es una oportunidad para aportar su visión y su experiencia y cambiar la visión respecto a la jubilación y a las personas jubiladas.

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Confemac es una organización que se dedica a la defensa de los derechos de las personas mayores y a prevenir el abuso y maltrato. Su misión incluye acciones de sensibilización, formación y asesoramiento para mejorar el bienestar de los mayores y fomentar un envejecimiento activo.