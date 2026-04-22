Ocho años de solidaridad en Coria: el mercadillo de Cáritas se consolida como evento social

Cáritas Interparroquial de Coria, en colaboración con el ayuntamiento, pondrá en marcha, como en años anteriores, un mercadillo solidario y de sensibilización el próximo día 23 de abril, jueves, durante la mañana, en la calle Plasencia, en el barrio de Santiago (Moscoso). Este mercadillo, que coincidirá en la fecha con el tradicional mercado semanal, pretende aprovechar la gran afluencia de personas venidas también de pueblos del entorno.

El mercadillo tiene un claro carácter solidario y de sensibilización, con puntos de información y la venta de artesanía, que realizan en sus talleres estas entidades sin ánimo de lucro relacionadas con colectivos vulnerables, con la discapacidad, la enfermedad o la limitación, congregadas en el evento. El fin del mismo es darles visibilidad a cada una de ellas y a los diferentes colectivos que representan, hacerse presente, y además que puedan recaudar fondos y luchar por los diferentes fines que persiguen.

Una actividad que pone en marcha Cáritas Interparroquial de Coria y que, por los beneficios que aporta al entorno social, es un evento ya consolidado en el tiempo. Son ya ocho años los que lleva organizándose, y al que, cada vez, se van sumando más asociaciones y va adquiriendo más repercusión.

Cáritas Interparroquial de Coria con este tipo de iniciativas, pretende seguir potenciando proyectos solidarios en el entorno, buscando, a través de acciones de sensibilización, la implicación de asociaciones, entidades, colaboradores, familiares y voluntarios, y así, visibilizarse, darse a conocer y poner en contacto a unas asociaciones con otras.

De esta manera, Cáritas quiere estar con los colectivos que más lo necesitan, que en muchas ocasiones se vuelven 'invisibles'.

Han confirmado su asistencia, hasta el momento, en torno a 20 entidades que vendrán de Cáceres, Coria, Moraleja, Alcántara, Valdencin y de otros puntos de la provincia.

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Desde Cáritas se ha animado a asistir a esta cita en la que se podrá recibir información y comprar regalos y detalles, en un gesto de compromiso con las entidades allí congregadas. Por otro lado, se apuntó que la asociación Asindi, de Alcántara, que trabaja con Personas con Discapacidad, pondrá a la venta productos de su huerto ecológico.