La diócesis de Coria-Cáceres celebra el aniversario de la consagración de la Catedral de Coria

La diócesis de Diócesis de Coria-Cáceres celebró, el 20 de abril, un nuevo aniversario de la dedicación al Señor de la Catedral de Coria, uno de los templos más emblemáticos del patrimonio religioso extremeño.

La efeméride recuerda la consagración del templo, que tuvo lugar el 20 de abril de 1898. Aquel día, la iglesia catedralicia fue solemnemente dedicada por el entonces obispo, Ramón Peris Mencheta, en una ceremonia que marcó un hito en la historia religiosa de la ciudad.

Más de un siglo después, esta fecha continúa siendo significativa para la diócesis, una oportunidad para poner en valor no solo la dimensión espiritual del templo, sino también su importancia histórica, artística y cultural dentro de la región.

La Catedral de Coria, que combina estilos arquitectónicos que abarcan desde el románico hasta el barroco, sigue siendo hoy un referente de fe y un punto de encuentro para fieles y visitantes, en su museo se alberga, según la tradición, el mantel de la última cena, una reliquia que se veneró durante siglos y que sigue despertando curiosidad en toda la cristiandad.

Origen

La construcción de la Catedral de Santa María de la Asunción comenzó en 1498 y se finalizaría en 1748, 250 años más tarde. El espacio elegido para levantar este templo sería el que acogió anteriormente la mezquita mayor de la ciudad y una catedral visigoda anterior a esta última.

Se levantó en su interior en estilo gótico, aunque a causa de la extensión de sus obras a lo largo del tiempo, cuenta con partes renacentistas y barrocas. El templo sufrirá serios daños en 1755 a causa del terremoto de Lisboa.

Noticias relacionadas

La catedral cauriense, perenne testimonio de la profunda y secular fe de un pueblo es, esencialmente, un hermoso legado erigido en Coria y su diócesis para alabar y glorificar perpetuamente a Dios.