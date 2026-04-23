Una jornada, impulsada por empresarios de Moraleja y Coria, realza la importancia de la prevención de riesgos laborales

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata, que tiene su sede en Moraleja, ha participado, junto a la Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc), en una jornada sobre ‘Integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión empresarial’, celebrada en el Palacio Ducal de Alba de Coria.

Una jornada dirigida a empresas y personas emprendedoras, en la que se han abordado aspectos clave para integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión empresarial y mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

Han intervenido Pilar Bueno Espada, directora General de Trabajo; Dolores Cortés Cidoncha, directora de Fraternidad-Muprespa; Juan José Pérez Mayordomo, jefe de sección Técnica en CESSLA; Sebastián López Muñoz, codirector del Servicio de Prevención Ajeno Tribes Prevención y Montserrat Martín Marques, directora Territorial de la ITSS.

Además, desde la asociación de Moraleja se destacó especialmente la participación de Sebastián López Muñoz, como representante de Tribes Prevención, empresa adherida a la asociación, «poniendo en valor el compromiso del tejido empresarial con la prevención de riesgos laborales», dijeron.

Así mismo, recalcaron que este tipo de jornadas «contribuyen a acercar la prevención al ámbito empresarial, fomentando la concienciación, la mejora continua y entornos de trabajo más seguros».

Esta jornada ha estado organizada por la consejería de Empleo, Economía y Transformación Digital, de la Junta de Extremadura, el Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Fraternidad-Muprespa.

La importancia de prevenir

La prevención de riesgos laborales es esencial para proteger la salud de los trabajadores, cumplir la normativa legal, reducir costes y mejorar la productividad y reputación de las empresas.

Busca identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la integridad física y mental de los empleados, incluyendo riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Su implementación reduce la incidencia de accidentes y enfermedades laborales, mejorando la calidad de vida y motivación de los trabajadores.

En muchos países, como España, la Ley establece la obligación de las empresas de garantizar la seguridad y salud de sus empleados. Cumplir con estas normativas evita sanciones legales y protege a la empresa frente a responsabilidades derivadas de accidentes o enfermedades profesionales.

Reducción de costes

Invertir en prevención disminuye los costes directos e indirectos asociados a accidentes y enfermedades laborales, como indemnizaciones, atención médica, reemplazo de personal y pérdida de productividad. Esto genera un retorno de inversión positivo a largo plazo para la empresa. También aporta un entorno laboral seguro y saludable aumenta la moral y motivación de los empleados, lo que se traduce en un mejor desempeño, menor rotación de personal y operaciones más eficientes.

La prevención contribuye a planificar y organizar el trabajo de manera más efectiva, integrando medidas de seguridad en todos los niveles jerárquicos. Las empresas que priorizan la seguridad laboral son percibidas como responsables y confiables, lo que mejora su imagen ante clientes, inversores y potenciales empleados. Esto puede favorecer la atracción de talento y el crecimiento sostenible de la organización.

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En resumen, la prevención de riesgos laborales no solo protege a los trabajadores, sino que también fortalece la gestión empresarial, asegura el cumplimiento legal y optimiza los recursos, convirtiéndose en un pilar estratégico para cualquier organización.