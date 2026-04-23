Advertencia en Torrejoncillo por robos de 'abrazo' dirigidos a personas mayores

La Policía Local de Torrejoncillo ha avisado a los ciudadanos del municipio y de su pedanía, Valdencín, de que se están produciendo robos y hurtos en la zona mediante la conocida ‘técnica del abrazo’. Los agentes explican que los delincuentes se acercan a las víctimas haciéndose pasar por familiares o conocidos y, aprovechando el contacto físico, sustraen pertenencias sin que la persona se dé cuenta en el momento.

Este tipo de delito afecta principalmente a personas mayores, por lo que se ruega especial atención y cuidado con los vecinos de más edad.

En este caso concreto, se ha identificado a una mujer joven (aproximadamente veinteañera), de pelo rubio, que vestía camiseta blanca y pantalón oscuro.

Por ello, desde la Policía Local se recomienda desconfiar de desconocidos que se acerquen con exceso de confianza, evitar el contacto físico con personas que no se identifiquen claramente y mantener bolsos y objetos personales siempre bajo control.

Además de avisar a familiares mayores para que estén prevenidos y ante cualquier sospecha o incidente, contactar con la Policía Local o Guardia Civil. Hay que ser rápidos, ya que una vez cometido el ilícito penal, huyen rápidamente del municipio. Finalmente, piden difundir estos hechos con el fin de prevenir más casos y proteger a la población.

'Modus Operandi'

La técnica del abrazo para robar, también conocida como «método del abrazo», es una táctica criminal que consiste en abrazar a una persona con la intención de robarle sus pertenencias. Esta técnica se utiliza principalmente para robar joyas y otros objetos de valor de personas mayores o en situación de vulnerabilidad. Los delincuentes se hacen pasar por personas amables y, tras crear confianza, intentan agradecer con un abrazo, aprovechando la distracción para sustraer los objetos de valor.

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Esta táctica ha sido objeto de alertas y advertencias por parte de la Guardia Civil y otros organismos de seguridad, ya que puede resultar en delitos de hurto o robo, dependiendo de la situación y la violencia utilizada.