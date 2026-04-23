Fiestas
La Venerable Cofradía de la Virgen de Argeme anuncia el calendario de actos para las celebraciones patronales en Coria
La celebración de la Virgen de Argeme en Coria incluye el traslado de la imagen, novenario y misa pontifical, culminando con la romería el 11 de mayo
La Venerable, Pontificia y Real Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme de Coria ha dado a conocer el programa de actos con motivo de las celebraciones en honor a la patrona de la localidad y que se desarrollará durante esta semana de abril y mediados de mayo. Los actos comenzarán el sábado 25 de abril con el tradicional pregón, que se celebrará a las 20.00 horas en la Catedral de Santa María de la Asunción, a cargo de Francisco José Martín Jiménez.
Tras el acto, los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor. Uno de los momentos más esperados será la bajada de la imagen que se trasladará desde el santuario hasta Coria, concretamente a la catedral tras realizar un trayecto a pie arropada por cientos de fieles y devotos.
La imagen se trasladará el jueves 30 de abril y a las 17.30 horas saldrá del santuario para iniciar el camino hasta la ciudad. Una vez en Coria, será recibida por autoridades las autoridades eclesiásticas y locales, así como por el pueblo sobre las 20.00 horas en el Camino de la Virgen.
También está prevista la presencia del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, en la Puerta del Carmen, a las 20.30 horas.
El programa continuará con el novenario, que se desarrollará del 1 al 9 de mayo a las 20.00 horas en la Catedral. Posteriormente, el domingo 10 de mayo tendrá lugar la Misa Pontifical y la procesión por las calles y avenidas de Coria, a las 18.00 horas.
Las celebraciones culminarán el lunes 11 de mayo con la tradicional romería, que se celebrará a las 12.00 horas en la explanada del Santuario. La cofradía ha invitado a vecinos y visitantes a participar en estos actos, que constituyen una de las tradiciones religiosas más destacadas de la ciudad.
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