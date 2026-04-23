Visita Pastoral del Obispo a Montehermoso: encuentro con fieles, instituciones y empresas

Entre el 13 y el 15 de abril se celebró la última etapa, hasta el momento, de la Visita Pastoral que está llevando a cabo el Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, durante este curso. En esta ocasión, la parroquia anfitriona fue la de Nuestra Señora de la Asunción de Montehermoso.

La visita comenzó en la ermita de la Virgen de Valdefuentes, patrona local, donde el obispo fue recibido por el párroco, José Manuel Hernández, junto a las mayordomas de la Virgen. Ante su imagen, rezaron la Salve pidiendo su protección para el desarrollo de estos días. Posteriormente, ya en el núcleo urbano, Pulido mantuvo un encuentro con los distintos grupos parroquiales congregados en la iglesia, concluyendo la jornada con la celebración de la eucaristía.

El programa continuó de forma intensa durante el día siguiente y la tarde del miércoles, combinando actos de diversa naturaleza. En el ámbito institucional, destacó la recepción en el Ayuntamiento y la visita al colegio público. En el plano caritativo, el obispo acudió a la residencia de mayores y al centro especial de empleo de Cáritas 'La Tajuela'.

También hubo espacio para actividades pastorales, con visitas a las ermitas del municipio y al cementerio, donde se realizó una oración por los difuntos, así como celebraciones litúrgicas en distintos momentos. Cabe señalar igualmente el acercamiento del obispo al tejido empresarial local, con visitas a tres empresas representativas: Campanas Rivera, Acenorca y Pavimentos Garrido.

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Durante estos días, los fieles de Montehermoso han tenido la oportunidad de dialogar con su pastor, compartiendo inquietudes, dificultades y esperanzas. Por su parte, el obispo les animó a vivir el Evangelio con compromiso y a fortalecer su sentido de pertenencia a la Iglesia de Coria-Cáceres, unidos —según expresó— como los brotes de un mismo olivo.