Calzadilla abre el plazo de las inscripciones para la ludoteca 2026

El Ayuntamiento de Calzadilla, a través de la biblioteca municipal, pondrá en marcha la Ludoteca 2026 a partir del próximo 4 de mayo. Este espacio, ubicado en la calle Mayor, número 6, se llena de juegos, aprendizaje y diversión para los más pequeños .

Las actividades se desarrollarán en horario de 16.00 a 20.00 horas, hasta final del curso escolar. Las edades serán de 2 a 14 años y el plazo para las inscripciones estará abierto hasta el 1 de mayo en el ayuntamiento. Se recuerda que es necesario que los niños traigan agua y merienda.

Durante las vacaciones de verano, la ludoteca pasará a horario de mañana, como en años anteriores. Para ese periodo se abrirá más adelante un nuevo plazo de inscripción específico para el horario matutino.

Un espacio pensado para que disfruten, compartan y sigan creciendo en un entorno seguro y educativo. Una ludoteca es un espacio educativo y recreativo donde los niños juegan y aprenden, fomentando su desarrollo cognitivo, social y emocional.

Ventajas y beneficios

Las ludotecas ofrecen una variedad de beneficios que son esenciales para el desarrollo integral de los niños. Algunas de las ventajas incluyen: Desarrollo social y emocional: Los niños aprenden a compartir, respetar turnos, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera pacífica.

Estimulación cognitiva: Juegos y actividades que promueven el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la creatividad y la imaginación.

Desarrollo motor: Actividades que contribuyen a la coordinación, fuerza muscular y motricidad fina.

Estimulación sensorial: Juegos que fomentan la exploración y el aprendizaje a través de diferentes materiales y actividades; y Fomento de la creatividad: Actividades que permiten a los niños expresar su imaginación y desarrollar habilidades artísticas.

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Estos beneficios hacen de las ludotecas un recurso valioso para el desarrollo de los niños, proporcionando un entorno seguro y estimulante donde puedan jugar y aprender.