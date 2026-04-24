Primavera en la Dehesa 2026 llenará de vida 15 localidades cacereñas con actividades culturales y naturales

La Primavera en la Dehesa llenará de vida 15 localidades de la comarca cacereña del Valle del Alagón gracias a uno de los programas más consolidados de Adesval, el grupo de acción local de la comarca con sede en Coria. Las actividades de Primavera en la Dehesa 2026 llegará este año a Alagón del Río, Cachorrilla, Calzadilla, Casillas de Coria, Coria, Galisteo, Montehermoso, Morcillo, Riolobos, Portaje, Pozuelo de Zarzón, Torrejoncillo, Valdeobispo y Villa del Campo.

Todas estas poblaciones se preparan para vivir uno de sus momentos más especiales en el calendario anual. Y es que “ya huele a jara” en las dehesas, que con su explosión natural es el escenario perfecto para disfrutar de todos los recursos turísticos que ofrece el Valle del Alagón. Desde rutas y visitas guiadas, pasando por actividades familiares e infantiles, actuaciones musicales, además de talleres y oficios tradicionales, sin olvidar el folklore, la magia, el teatro o el astroturismo.

15 años de intensas jornadas

Primavera en la Dehesa nació en el año 2004 con el objetivo de dotar de identidad territorial al Valle del Alagón y unir a los vecinos de la comarca alrededor de sus recursos, su cultura y su tradición, a la par, que atraer miradas de turistas y viajeros y apostar por el desarrollo del territorio.

Se celebró de manera ininterrumpida hasta el 2019 y tras el parón obligado por la pandemia, volvió a retomar su actividad hace justo un año, en 2025. En esta segunda etapa, con fuerzas renovadas, la programación aspira a ensalzar la idiosincrasia e identidad de la comarca.

La dehesa, hilo conductor

Este año la dehesa será la gran protagonista con numerosas actividades que se han organizado en plena naturaleza. El Festival de la Jara será en Alagón del Río (1 de mayo), la Jornada de Dehesa, Agua y Naturaleza de Valdeobispo (2 de mayo) incluirá piragüismo y actividades infantiles, en Montehermoso una gymkana turística (3 de mayo) permitirá descubrir sus tesoros y en Coria el 10 de mayo se pondrá en valor la trashumancia y la vida pastoril. La Jornada de Cultura y Dehesa de Torrejoncillo (23 de mayo) incluye el concierto de Pancho Varona, y el encuentro de Dehesa y Ganadería de Calzadilla (24 de mayo) ofrecerá una degustación de carne de toro.

Una de las novedades de esta edición es la apuesta por el teatro con la celebración del I Encuentro Comarcal del Valle del Alagón en Pozuelo de Zarzón el 17 de mayo.

El Encuentro Infantil de Folclore del Valle del Alagón celebrará su segunda edición en Riolobos el 16 de mayo, además el tamboril, la flauta y las danzas serán protagonistas de la Jornada de Patrimonio Cultural de Morcillo el 9 de mayo.

No faltará el astroturismo para dejarse cautivar por los cielos estrellados en Cachorrilla (8 de mayo), Casillas de Coria (15 de mayo), Portaje (22 de mayo), Galisteo (29 de mayo) y Villa del Campo (30 de mayo).

Primera actividad en Coria

El pistoletazo de salida de Primavera en la Dehesa 2026 será el jueves 30 de abril con la Jornada del Talento Joven y la Cultura del Valle del Alagón, que alcanza su tercera edición, y se celebrará en el IES Caurium de Coria.

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En el evento participarán 219 alumnos del curso 4º de la ESO de los municipios de Coria, Montehermoso, Torrejoncillo y Galisteo. Aprenderán sobre escritura creativa, producción audiovisual, moda, drones o Inteligencia Artificial, entre otras disciplinas.