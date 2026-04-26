Coria y Francia conmemoran 25 años de amistad y lazos culturales con múltiples eventos

La Asociación de Hermanamientos de Coria ha elaborado un intenso programa de actos para celebrar con motivo del XXV Aniversario de la Carta de Hermanamiento. Los franceses (con su alcalde) llegarán el 30 de abril.

La programación incluirá actividades que se extenderán durante cuatro días. Se comenzará con el aperitivo en el bar Casa-Chito a las 20 horas el día 30 y recibimiento de familias.

El viernes 1 de mayo la jornada comenzará a las 10.30 horas con un acto oficial en el ayuntamiento. Después se inaugurará un monolito y habrá una visita y vino de honor en Rincón del Obispo. A las 17.00 horas se celebrará el torno de bádminton y a las 19.30, horas se presentará el libro F. Albert en el patio del ayuntamiento. La jornada se finalizará con una cena en familias.

Galería | Actos de la Asociación de Hermanamiento de Coria /

El sábado 2 de mayo por la mañana a las 11.30 horas se trasladará hasta el barco de Tajo y después se visitarán artesanos de Ceclavín. A las 14.30 comida de hermandad en la dehesa. A las 18.30 actuación de grupos de folklore popular y a las 21.00 horas la cena de hermanamiento. La programación finaliza el domingo 3 de mayo con desayuno en familias, reunión de trabajo en directivas y clausura de la programación.

Puentes de amistad

La Asociación de hermanamiento de Coria nace con una vocación clara: romper fronteras y crear lazos de unión permanentes entre la ciudad cauriense y otros pueblos del mundo.

Más allá de las formalidades institucionales, esta organización se ha consolidado como un motor de intercambio cultural y humano, cuyo objetivo es mantener vivas las raíces y fomentar la convivencia entre comunidades distintas.

La asociación organiza una agenda anual repleta de dinamismo: intercambios institucionales y vecinales: la actividad estrella son los viajes anuales recíprocos, que fomentan los intercambios personales.

Encuentros Gastronómicos: ‘Comer juntos es convivir’. En sus reuniones nunca faltan las degustaciones donde se mezclan los sabores de la dehesa extremeña con a cocina vasca y francesa.

También impulsa la cultura con la organización de encuentros como el Día de Francia, con la proyección de películas y charlas o coloquios sobre la Unión Europea.

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También el turismo y naturaleza. A nivel local la asociación organiza también actividades para sus socios dentro de la propia comarca como rutas senderistas, charlas y rutas organizadas, fomentando el conocimiento del entorno natural propio. En definitiva, la asociación trabaja para demostrar que aunque los kilómetros separen los mapas, cultura y el afecto, mantienen a los pueblos unidos.