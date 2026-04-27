Moraleja espera ya con los brazos abiertos a la gran Orquesta Panorama para el próximo sábado

Moraleja acogerá un espectáculo musical a lo grande de la mano de la Orquesta Panorama. El municipio de la comarca de la Sierra de Gata se prepara para vivir una de las grandes noches musicales del año con la llegada de esta agrupación, considerada actualmente el espectáculo musical más importante del país dentro del circuito de orquestas espectáculo.

La actuación comenzará las 23.30 horas en el Recinto Ferial, en un fin de semana muy especial para la localidad que coincide con el puente del 1 de mayo y la tradicional Romería de la Virgen de la Vega, uno de los momentos más esperados del año en el municipio.

El evento, que tendrá lugar el sábado día 2, está organizado por la empresa extremeña Divertixálima, promotora de espectáculos y eventos culturales, con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja.

La Orquesta Panorama se ha consolidado en los últimos años como uno de los mayores fenómenos musicales del país. Su espectáculo combina música en directo, coreografías, un impresionante despliegue técnico, pantallas LED gigantes, iluminación espectacular y efectos especiales.

Una de las características que hacen única a Panorama es que cada temporada presenta un espectáculo completamente renovado, con nuevos montajes escénicos, repertorio musical actualizado, nuevas coreografías y una producción totalmente diferente.

Esto hace que miles de personas repitan cada año para disfrutar de un show que se reinventa continuamente.

Un evento que atraerá público de toda la comarca

La organización espera que el evento atraiga público no solo de Moraleja, sino también de numerosas localidades de la comarca y del norte de Extremadura, como: Sierra de Gata, Valle del Alagón, Coria, Plasencia, Montehermoso, Gata, Villasbuenas de Gata, Pinofranqueado, Vegaviana y La Moheda de Gata.

Todo apunta a que la cita se convertirá en uno de los grandes eventos musicales de la primavera en el norte de Extremadura.

Las entradas ya están disponibles con un precio de 10 euros en venta anticipada, mientras que el precio en taquilla el día del evento será de 15 euros.

Se puede realiza la compra online o bien en puntos de venta físicos: Moraleja – El Rincón de Manolo / Bar Aquí Mismo; Coria – Casa Maxi; Plasencia – Bar Javi’er; Montehermoso – Bar Malena; Villasbuenas de Gata – Restaurante Estilo; Pinofranqueado – Restaurante El Puente; Gata – Gastrobar Los Portales; La Moheda de Gata – Bar Los Haros y Vegaviana – Bar La Pacheca.

Un gran esfuerzo organizativo

Desde Divertixálima destacan que traer a Moraleja un espectáculo de estas características supone un importante esfuerzo organizativo y económico, debido al gran despliegue técnico, logístico y humano que requiere una producción de este nivel. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja, cuyo apoyo, según los organizadores, es fundamental para hacer posible la celebración de este espectáculo.

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La organización confía en que la actuación se convierta en una noche histórica para Moraleja, reuniendo a miles de personas para disfrutar de uno de los espectáculos musicales más impresionantes que se pueden ver actualmente en España.