En mayo
La Feria Ecuestre de Torrejoncillo cambia de fecha para impulsar la participación en 2026
El Ayuntamiento de Torrejoncillo adelanta la celebración al fin de semana del 15 al 17 de mayo para revitalizar la participación y el ambiente del evento
El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha anunciado que la Feria Ecuestre 2026 cambia de fecha con el objetivo de seguir impulsando el evento y recuperar la gran participación de público que se ha ido perdiendo con los años.
De esta manera, pasa a celebrarse el fin de semana del 15 al 17 de mayo. Desde el consistorio se recuerda que ya en 2025 se realizó un ajuste en el calendario para mejorar la asistencia y el ambiente de la feria. Este cambio busca dar un nuevo impulso al evento y animar tanto a participantes como a aficionados a disfrutar de un fin de semana dedicado al caballo en el municipio.
Las actividades se desarrollarán en el Centro Ecuestre ‘Dehesa Boyal’ y el programa incluirá espectáculos ecuestres, música, puestos de artesanía y gastronomía, catas comentadas y desfile de moda.
Este año además se contará con las modalidades de doma clásica y doma vaquera, los días 16 y 17, respectivamente.
Por otro lado, en relación con el mundo ecuestre, desde el ayuntamiento se felicitó al paisano Miguel Belenguer Moreno por su primer puesto en el Concurso Nacional de Doma Clásica de Zafra, en las categoría de potros de 4 años: Un logro conseguido junto a Sarmata Quejigal PSL, propiedad de José G. Díaz Hernández, que pone en valor el gran trabajo, esfuerzo y dedicación de la mano de Manuel Fondón.
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