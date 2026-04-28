Prevención incendios
El Ayuntamiento de Calzadilla recuerda a los propietarios de solares que deben limpiarlos de malezas
Antes del 15 de mayo se realizarán las correspondientes labores de limpieza, desbroce y retirada de restos vegetales
El Ayuntamiento de Calzadilla, con motivo de la llegada de altas temperaturas y la proximidad de la época estival, ha recordado a los propietarios de solares y terrenos particulares ubicados en el casco urbano del municipio y en zonas limítrofes, la obligación de mantenerlos en debidas condiciones de limpieza, salubridad y seguridad.
Por ello se apela a la responsabilidad de todos los propietarios y se les insta a realizar antes del 15 de mayo, las correspondientes labores de limpieza, desbroce y retirada de restos vegetales con el fin de prevenir y reducir el posible riesgo de incendios en el municipio.
Estas actuaciones deberán de realizarse con carácter previo a la declaración de la época de peligro alto de incendios forestales por parte del Infoex.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan llevado a cabo las labores necesarias, el ayuntamiento podrá iniciar en su caso el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la Ordenanza Municipal de Limpieza de Solares. Finalmente, en el bando municipal firmado por el alcalde, Alejandro Madejón, se agradece la colaboración vecinal para evitar posibles riesgos e incendios forestales.
- Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
- La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
- Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
- La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos