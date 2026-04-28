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Prevención incendios

El Ayuntamiento de Calzadilla recuerda a los propietarios de solares que deben limpiarlos de malezas

Antes del 15 de mayo se realizarán las correspondientes labores de limpieza, desbroce y retirada de restos vegetales

Término municipal de Calzadilla.

Término municipal de Calzadilla. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Calzadilla, con motivo de la llegada de altas temperaturas y la proximidad de la época estival, ha recordado a los propietarios de solares y terrenos particulares ubicados en el casco urbano del municipio y en zonas limítrofes, la obligación de mantenerlos en debidas condiciones de limpieza, salubridad y seguridad.

Por ello se apela a la responsabilidad de todos los propietarios y se les insta a realizar antes del 15 de mayo, las correspondientes labores de limpieza, desbroce y retirada de restos vegetales con el fin de prevenir y reducir el posible riesgo de incendios en el municipio.

Estas actuaciones deberán de realizarse con carácter previo a la declaración de la época de peligro alto de incendios forestales por parte del Infoex.

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Transcurrido dicho plazo sin que se hayan llevado a cabo las labores necesarias, el ayuntamiento podrá iniciar en su caso el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la Ordenanza Municipal de Limpieza de Solares. Finalmente, en el bando municipal firmado por el alcalde, Alejandro Madejón, se agradece la colaboración vecinal para evitar posibles riesgos e incendios forestales.

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