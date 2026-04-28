Coria continúa con la reforma de acerados y ejecuta trabajos que se centran en la Travesía Alfonso VII

La Ciudad de Coria continúa mejorando sus infraestructuras urbanas con el desarrollo del proyecto de reforma de acerados municipales, incluido dentro del plan de pavimentaciones y asfaltados en la ciudad. Estas actuaciones, financiadas con remanentes municipales y con una inversión de 85.985 euros (más IVA), ya han permitido intervenir en varias calles del municipio, mejorando tanto la accesibilidad como la seguridad de los peatones.

En la actualidad, los trabajos se centran en la Travesía Alfonso VII, donde se realizan las labores de renovación de acerados. Estas obras incluyen la adecuación de pavimentos, mejoras en accesibilidad y actuaciones complementarias de señalización y pintura.

Cabe recordar que, el proyecto contempla actuaciones en distintas vías públicas, entre ellas la calle Almanzor, carretera de Montehermoso, calle Cadenetas, calle Calzadilla y el camino del Cementerio, avanzando progresivamente en función de la planificación establecida.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Coria reafirma su compromiso con el mantenimiento y la modernización del entorno urbano, dando respuesta a las demandas vecinales y contribuyendo a una ciudad más accesible, segura y habitable.

Un Plan Integral

Estas actuaciones se suman a otras realizadas anteriormente y que han mejorado el camino del cementerio municipal, así como en las calles Almanzor, travesía Alfonso VII, carretera de Montehermoso y calle Calzadilla.

El objetivo es la mejora y renovación de aceras en vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor accesibilidad y seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas, señalaron desde el consistorio.

Igualmente, hace meses se remodeló la avenida Alfonso VII al completo con 499.187,94 euros de remanentes municipales. Una de las obras más importantes que se han ejecutado en la ciudad, junto con la anterior reforma de las avenidas Virgen de Argeme y Monseñor Riberi. Todas ellas son tramos con un elevado tránsito diario de la ciudad, tanto de vehículos como de peatones. De hecho, en la de Alfonso VII se encuentran dos colegios, el hogar del pensionista, el cuartel de la Guardia Civil y numerosos comercios, entre estos una farmacia, así como su proximidad con el centro de salud.

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Antes de los trabajos, la avenida presentaba un aspecto deteriorado, con aceras en mal estado, baldosas hundidas y levantadas, escaso mobiliario urbano en puntos poco atractivos y barreras en los itinerarios accesibles. En el caso del viario, la distribución de aparcamientos y la ubicación de los pasos de peatones no respondían a las necesidades de cada manzana. Con esta reforma se ha proyectado un itinerario accesible en su totalidad, y con vegetación y mobiliario adecuados al siglo XXI. Además, se han plantado nuevas especies vegetales, renovado el mobiliario y el alumbrado público.