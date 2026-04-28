Infraestructuras
Licitan la construcción de la nueva pista polideportiva cubierta en Coria con un coste de 852.000 euros
El plazo de ejecución será de 12 meses y el criterio para la adjudicación será el mejor precio
El Ayuntamiento de Coria ha aprobado la licitación de las obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de la nueva Pista Multideportiva Cubierta, una actuación que supondrá una inversión total de 851.916,59 euros y que reforzará las infraestructuras deportivas del municipio.
El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses desde el inicio de las obras. La adjudicación se realizará atendiendo al criterio del mejor precio, garantizando en todo momento los principios de transparencia, concurrencia y eficiencia en la contratación pública.
El proyecto contempla la construcción de una infraestructura moderna destinada a ampliar y mejorar la oferta deportiva de la ciudad, proporcionando un espacio cubierto para la práctica de distintas modalidades deportivas y actividades de tiempo libre durante todo el año.
Debido a la naturaleza integral de la actuación, el contrato se ejecutará como una única obra, sin división en lotes, para asegurar la correcta coordinación y unidad constructiva del proyecto.
Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Coria da un nuevo paso en su apuesta por dotar a la ciudad de mejores equipamientos públicos y seguir impulsando políticas de promoción deportiva al servicio de la ciudadanía.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dentro del plazo de 20 días naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante, en concreto hasta el 18 de mayo del presente.
Desde el Ayuntamiento se destaca que esta actuación permitirá seguir avanzando en la modernización de las instalaciones municipales y ofrecer a vecinos, clubes y colectivos deportivos un nuevo espacio adaptado a las necesidades actuales.
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