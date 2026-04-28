La moralejana Águeda Valle conquista la Semana de la Moda Circular y Sostenible Madrid 2026

Hay momentos que trascienden la moda para convertirse en historia. En el marco de semana de la moda circular y sostenible Madrid 2026, ese momento ha tenido nombre propio: Águeda Valle Pérez, diseñadora, fundadora de Águeda Valle 'Upcycling' (reciclaje). La artista moralejana ha conquistado el máximo galardón, cautivando al jurado y al público con una propuesta profundamente emocional, totalmente honesta y artísticamente transformadora.

El premio está otorgado por PEFC España, una organización internacional que garantiza la gestión forestal sostenible y la trazabilidad de los productos de madera y celulosa a lo largo de la cadena de suministro.

En su décimo aniversario, CSFW ha dado un paso decisivo consolidándose como Circular Sustainable World Fashion, dejando claro que ya no es solo una cita en Madrid, sino un movimiento global (diseñadores de Kenia, Perú, Países Bajos, Brasil, Portugal, Francia, Colombia, Argentina, Chile y otros rincones del mundo) que conecta territorios, culturas e innovación. Desfiles y conferencias donde las ideas se convirtieron en acción, reuniendo a quienes ya están construyendo una industria más consciente.

Pero entre todas las voces, una destacó con una fuerza difícil de describir: la de Águeda Valle. Su propuesta, fiel a su lema ‘Del olvido a lo extraordinario’, además de presentar moda, presentó memoria, arte y alma. Cada pieza es un relato. Textiles centenarios rescatados de baúles ancestrales renacieron convertidos en obras únicas, cargadas de legado y emoción. Entre ellas, una creación especialmente significativa: una prenda cedida por Moda_re, reinterpretada y llevada por la diseñadora hasta transformarla en un símbolo de segundas oportunidades.

El jurado destacó su capacidad para emocionar sin artificio, para convertir lo descartado en deseo, y para recordar que el verdadero lujo no está en lo nuevo, sino en lo significativo. «Creo piezas que portan pasado, que rescatan lo que fuimos para imaginar lo que podemos ser”, expresó Águeda Valle visiblemente emocionada tras recibir el galardón.

Su victoria no es solo un reconocimiento individual. Es la confirmación de un cambio de paradigma. Un recordatorio de que la creatividad puede ser una herramienta poderosa para sanar, reconstruir y transformar.

En un mundo que empieza a cuestionar sus propios excesos, la obra de Águeda Valle se alza como un faro: poética, valiente y necesaria.

Noticias relacionadas

CSFW Madrid 2026 no solo ha celebrado diez años. Ha celebrado el nacimiento de una nueva era y en esa nueva era, nombres como Águeda Valle ya no son promesas, son el presente.