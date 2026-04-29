Alagón del Río ya ve la Jara Pringosa como una oportunidad de empleo y de desarrollo

Lo que muchos ven como un arbusto: la Jara Pringosa, hoy se ha convertido ya en una oportunidad real en Alagón del Río. De hecho, alumnos, profesionales y vecinos y vecinas han pasado de observar la jara pringosa, a recolectarla y a destilarla con sus propias manos.

Así funciona el Proyecto Innovador Go Transjara: transformar un recurso olvidado en empleo, innovación y futuro para los pueblos. Porque a veces el desarrollo rural no está por descubrir, está en lo que siempre ha ha estado ahí.

Desde Aupex siguen impulsando experiencias reales que conectan territorio, conocimiento y oportunidades de desarrollo rural.

La jornada desarrollada en Alagón del Río ha sido una transferencia de conocimientos “Aprovechamiento de la Jara Pringosa: de la recolección a la destilación”, dentro de un proyecto que busca impulsar el desarrollo rural a través de la valorización de recursos naturales propios de Extremadura.

El encuentro ha reunido en la Sala de la Cultura a representantes institucionales, entidades técnicas, agentes del territorio y vecinos y vecinas de la localidad, poniendo de manifiesto la importancia de la colaboración para avanzar en modelos sostenibles de aprovechamiento forestal.

Entre las personas asistentes a la mesa inaugural han destacado Johanna Gómez Domínguez, alcaldesa de Alagón del Río; María Marciana Núñez, alcaldesa de Morcillo; Gloria Morocho, de Alagón Solidario; Juan Antonio Cañada, de Plantaroma S.L.; Luz Belén Giraldo Chaves, de Oeste Ingeniería S.L. y coordinadora del proyecto; y Elisa Pastor Ojea, de Arborem Servicios Forestales S.L., entidad beneficiaria.

La jara pringosa (Cistus ladanifer L.), una especie abundante en la región pero escasamente explotada, con potencial para su transformación en productos de valor añadido como esencias, ládano o biomasa. Durante la jornada se ha incidido en el desarrollo de un modelo de negocio sostenible, rentable y replicable, orientado a generar empleo y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Uno de los momentos más destacados ha sido la demostración práctica de recolección y destilación, en la que han participado cerca de 30 personas, entre alumnado del centro de formación agraria Afaval, gestores culturales de las mancomunidades del Valle del Alagón y Hoyos, miembros de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono y vecinos y vecinas de la localidad. Esta actividad ha permitido conocer de forma directa el proceso de transformación de este recurso forestal.

Además de su vertiente económica, la iniciativa promueve una gestión forestal más sostenible, contribuyendo a la reducción del riesgo de incendios asociados al abandono del monte y a la puesta en valor del entorno natural.

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El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 85%, la Junta de Extremadura en un 11,28% y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 3,72%.