Por la noche
Denuncian el robo de mostradores de hostelería tras el Lagarto Fest en Calzadilla
La empresa afectada, de Coria, pide colaboración ciudadana
La empresa de Coria Almacén y Distribución Emilio González Sánchez SL ha denunciado el robo, este fin de semana en el Lagarto Fest de Calzadilla, de un total de 6 mostradores que estaban desmontados en la plaza del Cristo. Los hechos, según explica la propia empresa, han sucedido entre el sábado por la noche y el domingo.
«Evidentemente, no sabemos quién ha sido, pero sí queremos aludir a la buena fe y pedimos que se devuelvan», piden desde la propia empresa. Además, han anunciado que ya han tramitado una denuncia por el robo de dichos mostradores.
Explican que no es la primera vez que esto pasa, y por ello han querido dejar constancia, ya que «nos parece una falta de respeto terrible hacia nuestro trabajo». Así mismo, piden colaboración para encontrarlos y agradecen cualquier información que se pueda aportar.
Por otro lado, en Coria, también en esta semana, han entrado a robar en las instalaciones de Alo Producciones y se han llevado dos vehículos cargados con mucho material, según denuncian los afectados que piden colaboración para esclarecer este robo.
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