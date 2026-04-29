La alcaldesa de Coria anuncia los primeros pasos para recuperar el Castillo de los Duques de Alba

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha anunciado que hace unos días mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres para abordar la posible adquisición del Castillo de los Duques de Alba para la ciudad. Igualmente, anunció que en los próximos días «comenzaremos a dar los primeros pasos de un proceso que será largo, pero sin duda ilusionante».

Así mismo, añadió que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, se ha comprometido, en esta fase inicial, a brindar apoyo mediante asesoramiento técnico y jurídico. «Mi compromiso para esta legislatura era la recuperación de la muralla, donde ya hemos logrado un importante avance. Seguiremos trabajando en la recuperación de nuestro patrimonio, que aún es mucho, siendo el próximo objetivo el castillo», afirmó.

Por su parte, la Asociación de Amigos del Castillo de Coria ha celebrado los recientes avances para la recuperación y apertura pública del Castillo, que está declarado Bien de Interés Cultural. Así mismo, trasladaron a la ciudadanía su satisfacción ante los recientes avances en las gestiones encaminadas a la recuperación, restauración y futura apertura del monumento, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Años de trabajo

Tras más de ocho años de trabajo constante, reuniones y solicitudes dirigidas a las distintas administraciones públicas competentes, la asociación valora muy positivamente el anuncio realizado por la alcaldesa, en el que informa sobre el inicio de un proceso para la posible adquisición. Este paso supone un avance significativo en un proceso que abre una vía real para la recuperación de este importante bien patrimonial.

Desde la Asociación subrayamos que la restauración y puesta en valor del castillo no solo contribuirá a la conservación del patrimonio histórico-artístico, sino que también generará oportunidades culturales, educativas y turísticas para Coria y su entorno.

De hecho, el colectivo recuerda que el sábado 23 de mayo hay programada una excursión a la que invitan a todos los ciudadanos a visitar el castillo de San Felices de los Gallegos, construido por el mismo maestro de obras y cantero del duque de Alba, Juan de Carrera, que levantó el de Coria, y ver su magnífica restauración, así como los interesantes usos que le da el Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.

Asimismo, destacaron la coherencia de esta iniciativa con otras actuaciones ya emprendidas en la ciudad, como los avances en la recuperación de la muralla, reafirmando el compromiso institucional con la protección del patrimonio local.

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La Asociación de Amigos del Castillo de Coria reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas y con todos los agentes implicados para que este proyecto llegue a buen puerto, y anima a la ciudadanía a seguir apoyando la defensa y conservación de su patrimonio.