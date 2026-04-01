La Subida a la Ermita Campo a Través de Coria unirá deporte y naturaleza en 10 de mayo

Coria volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del deporte y la naturaleza con la celebración de la 42ª edición de la Subida a la Ermita ‘Campo a Través’, una cita ya tradicional en el calendario deportivo local que tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 11.00 horas.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Coria, partirá desde Camino de la Virgen y recorrerá una distancia de 4,7 kilómetros, ofreciendo a participantes y público una jornada de deporte popular en un entorno natural privilegiado.

El recorrido se trazará a una sola vuelta, y discurrirá por el entorno emblemático del Valle del Alagón, utilizando la vía pecuaria denominada “antiguo camino de Galisteo”, que une la población de Coria con el Santuario “Virgen de Argeme”, siendo en su mayor parte llano en un 72%, de subida 16% y de bajada 12%.

Las inscripciones sólo se podrán formalizar a través de las siguientes vías: A través de este formulario de inscripción, o bien, en la zona de salida, el mismo día de la prueba, hasta 15 minutos antes de la salida.

El plazo para realizar la inscripción finalizará el domingo 10 de mayo de mayo, hasta las 10.45 horas, sin establecer límite de inscripciones.

Las superficies a lo largo del recorrido irán variando, alternándose asfalto en un 16%, hormigón un 5% y tierra un 79%.

Se marcará cada punto kilométrico a lo largo del trayecto.

Consolidada como una de las pruebas con mayor trayectoria de la comarca, esta edición vuelve a invitar a corredores y aficionados a disfrutar de una experiencia que combina esfuerzo, convivencia y contacto con la naturaleza.

La Subida a la Ermita, que alcanza este año su 42ª edición, mantiene vivo su espíritu participativo y festivo, reuniendo cada año a deportistas de distintas edades y niveles.

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Desde la organización animan a vecinos, visitantes y corredores a sumarse a esta jornada deportiva y formar parte de una prueba emblemática para Coria.