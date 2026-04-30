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Hasta el 15 de mayo

El Ayuntamiento de Coria expone carteles sobre las fiestas de San Juan en el Patio de Cristal

Se muestran 14 trabajos de autores de diferentes puntos de España como Navarra, Alicante, La Rioja, Cáceres y otras ciudades

Dos carteles de San Juan que forman parte de la exposición.

Dos carteles de San Juan que forman parte de la exposición. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria ha abierto al público una exposición con motivo del Concurso de Carteles de las Fiestas de San Juan 2026, en la que podrán verse las obras participantes en esta edición. La muestra, ubicada en el patio del ayuntamiento, reúne un total de 14 carteles procedentes de diferentes puntos de España —Melide (La Coruña), Alfaro (La Rioja), Mutilva (Navarra), Cullera (Valencia), Beniarrés (Alicante), Benacazón (Sevilla), Badajoz y Coria (Cáceres)— y podrá visitarse hasta el 15 de mayo.

Esta iniciativa ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la creatividad y el talento de los artistas participantes, así como de conocer de cerca las diferentes visiones que interpretan una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

El jurado, reunido el pasado 5 de marzo, destacó la calidad de las obras presentadas, lo que hizo especialmente compleja la elección del cartel ganador.

El primer premio recayó en la obra titulada ‘Ecos de Fuego y Bronce’, del autor cauriense Alejandro Pérez Yerpes, una propuesta que recoge la esencia de las fiestas a través del simbolismo del fuego como elemento central.

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Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a toda la ciudadanía a visitar esta exposición, que se convierte en antesala de las Fiestas de San Juan 2026 y en un espacio para poner en valor el arte, la participación y las tradiciones locales.

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