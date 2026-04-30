Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados

Los responsables y socios de la empresa Alo Producciones, Daniel Gómez y Gonzalo Corrales, de Coria, han denunciado el robo de una camión y una furgoneta cargada de numeroso material de su empresa perteneciente al sector de audiovisual en unos hechos que sucedieron en Coria, la madrugada del miércoles. Concretamente en el Polígono Industrial de Los Rosales.

Gonzalo ha explicado a este diario que el robo fue cometido por personas expertas dada la forma en la que actuaron sus autores. «Los ladrones accedieron por una nave contigua ubicada en el mismo polígono industrial y además rajaron todo y utilizaron un andamio para consumar el acceso y llenaron de todo el material los dos vehículos que se llevaron, además de llevarse también el grabador de cámaras de vigilancia», explicó.

Despidos

Asegura que en 11 años que llevan trabajando es la primera vez que les ha ocurrido algo similar y confiesan que este robo, «nos ha hecho polvo, ya que hemos tenido que despedir a 3 trabajadores». De hecho la empresa, origina 5 empleos directos, más otros indirectos. «Hoy teníamos que estar en Madrid para un trabajo con Mojinos Escozíos, y se ha ido todo al traste con el grave perjuicio económico que nos supone todo esto», comentó.

Altavoces, platos dj, mesa de luces, barras LED y un sinfín de material audiovisual se llevaron los ladrones en los dos vehículos.

Cámaras de vigilancia

Gonzalo Corrales explicó que las cámaras de vigilancia del polígono registraron que los vehículos salieron del mismo a las 5 de la madrugada del miércoles desde Coria. También, tienen conocimiento de que a las 9 de la mañana los vehículos fueron vistos en Monesterio (Badajoz) y que alrededor de una hora después fueron también vistos circulando por el Puente del V Centenario en Sevilla (Andalucía).

Gonzalo explica que la difusión en las redes, incluso a través de grupos de wasap de su sector al que pertenecen, les permite tener algo de información sobre la localización de sus vehículos, pero que hasta el momento no han sabido nada más. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.