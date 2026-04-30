En marcha un Plan de Formación en Construcción Industrializada impulsado por la empresa Modular Home, en Coria

El Ayuntamiento de Coria informa, a través de la empresa Modular Home, del próximo desarrollo de un Plan de Formación en Construcción Industrializada en la ciudad, una iniciativa promovida por la entidad anteriormente citada en colaboración con la Junta de Extremadura y el Sexpe.

Este programa formativo, de carácter gratuito y además remunerado, se desarrollará en las instalaciones ubicadas en la carretera EX-108 y está dirigido a mejorar la cualificación profesional de la ciudadanía en un sector en plena expansión como es la construcción industrializada, favoreciendo así la empleabilidad y la generación de nuevas oportunidades laborales en el municipio y su entorno.

El plan contará con un total de 20 plazas por curso, estando el 50% de las mismas reservadas para personas en situación de desempleo. En este sentido, será el SEXPE el encargado de realizar la preselección de candidatos y candidatas inscritos como demandantes de empleo, en función de los perfiles requeridos.

La formación se impartirá en modalidad presencial, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Tres módulos

El Plan de Formación en Construcción Industrializada se compone de tres módulos: Industrialización de elementos constructivos 2D (160 horas, del 4 de mayo al 1 de junio de 2026, con una remuneración de 400 euros); Industrialización de elementos constructivos 3D (300 horas, del 2 de junio al 24 de julio de 2026, con una remuneración de 700 euros) y Optimización de procesos y costes aplicados a la construcción industrializada en fábrica (300 horas, del 1 de septiembre al 27 de octubre de 2026, con una remuneración de 700 euros).

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Desde el Ayuntamiento de Coria se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa formativa, que contribuirá al desarrollo socioeconómico del municipio, fomentando el empleo cualificado y la especialización en un modelo constructivo innovador y sostenible.