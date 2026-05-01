Coria recibe a su patrona, la Virgen de Argeme, entre una intensa emoción y fervor

La patrona de Coria, la Virgen de Argeme, ya se encuentra en la catedral y más cerca de los caurienses. De esta manera, la imagen ha podido bajar hasta la ciudad después de que ayer cientos de personas la acompañaran en su camino desde el santuario hasta la catedral. Un trayecto que se realizó a pie, durante casi tres horas y que la lluvia hizo una tregua.

Precisamente, sobre las ocho de la tarde la imagen llegó a Coria donde fue recibida por la corporación municipal y la alcaldesa, Almudena Domingo, le entregó la llave de la ciudad a la patrona. Después en la Puerta del Carmen la recibieron representantes del Cabildo Catedral y el Obispado Diocesano.

Galería | Coria recibe a su patrona, la Virgen de Argeme /

Para esta ocasión, la Virgen vistió un manto blanco de flores de grandes de colores que en 2014 fue donado por las camareras. Así lo confirmó la Camarera Mayor 2026, Cristina Rivas, que ayer vivió un momento emotivo con la bajada de la Virgen al cumplir su mandato de cuatro años como Camarera y que confesó que para ella «ha sido una experiencia muy bonita» y que le ha permitido disfrutar de muchas decisiones durante todo el año en torno a la patrona, tanto en la decoración floral, como la elección de los mantos para distintos actos, entre otras responsabilidades.

Desde ayer jueves la imagen de la Virgen de Argeme permanece en la catedral donde estará hasta el 11 de mayo, día en el que regresará al santuario.

Mientras tanto, en estos días se celebrarán varios actos en su honor. Precisamente, hoy comenzará la novena que tendrá como predicador a Francisco Fernández Román Edmp. General de Esclavos de María y de los Pobres.

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Mañana sábado seguirán los actos religiosos y el protagonismo lo tendrán los ofrecimientos de mano de distintos colectivos de la localidad, asociaciones y escolares. Una programación en la que, según destacó la presidenta-mayordoma de la Cofradía, Amparo Echávarri, «siempre se implica toda la sociedad cauriense en muestra del cariño que sienten hacia su patrona», subrayó.