'Mónica Torres, Asesoría de Imagen' es el proyecto ganador de ‘Cáceres Talk Coria 2026’

El Proyecto ‘Mónica Torres, Asesoría de Imagen’ (Coria) ha resultado ganador de ‘Cáceres Talk Coria 2026’, el concurso de emprendimiento para mayores de 45 años que Diputación Impulsa ha celebrado este jueves en el Palacio Ducal de Alba de la localidad cauriense, con el objetivo de impulsar el talento, la experiencia y la innovación en la provincia.

El concurso, que ha reunido a más de 70 asistentes, ha contado con la participación del jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Cáceres, Javier Luna, el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, y el concejal del Ayuntamiento de Coria, Pablo Enciso.

Durante la jornada, los finalistas han presentado sus propuestas ante un jurado especializado, poniendo en valor su capacidad emprendedora, resiliencia y visión estratégica al tejido empresarial.

Así, de las cinco ideas de negocio participantes ‘Mónica Torres, Asesoría de Imagen’ se ha proclamado la ganadora de esta edición por su viabilidad, innovación e impacto potencial, consolidando así el objetivo de ‘Cáceres Talk Coria’ como plataforma de impulso al emprendimiento para mayores de 45 años.

Sobre el proyecto ganador

Este proyecto de asesoría de imagen está dirigido a mujeres trabajadoras, emprendedoras y comerciantes que, debido a las responsabilidades laborales y familiares, han dejado en segundo plano su cuidado personal y su conexión con su propia identidad. La propuesta nace con el objetivo de acompañarlas en un proceso de reencuentro consigo mismas, fortaleciendo su autoestima y seguridad a través de una imagen coherente con su esencia.

Esta nueva edición pasa a la historia por la creatividad y experiencia de sus emprendedores, que atesoran experiencia y talento. Así lo ha indicado el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, durante su alocución, en la que ha destacado que la provincia cacereña es “tierra de emprendimiento, porque combina como pocos territorios tres factores clave: oportunidades reales, calidad de vida y apoyo institucional”.

Por su parte, el jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Cáceres, Javier Luna, ha puesto en valor iniciativas como las que está llevando a cabo Diputación Impulsa, programa de la Institución Provincial de Cáceres que tiene como objetivo dinamizar el ecosistema empresarial y fomentar proyectos viables que contribuyan al desarrollo económico del medio rural cacereño.

El Ayuntamiento de Coria, a través de su concejal, Pablo Enciso, ha agradecido la elección del municipio como sede del evento, señalando que Coria apuesta por el emprendimiento como motor de crecimiento y cohesión social, apoyando propuestas innovadoras que nacen desde la experiencia.

Cáceres Talk Coria ha concluido con la entrega a ‘Mónica Torres, Asesoría de Imagen’ de un premio económico y la posibilidad de acceso a la formación en el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de la Cámara de Comercio de Cáceres, C-LAB.

Con esta edición, Diputación Impulsa reafirma su compromiso con la promoción de nuevas oportunidades económicas y la visibilización del talento emprendedor en la provincia de Cáceres.

Además del Proyecto ganador, en esta edición han participado: Dios para el día a día (Elisa Alcalá, Coria): Proyecto dedicado a reducir el ruido mental, ganar claridad interior y reconectar con uno mismo a través de la experiencia directa.

Repal Servicios Sociales (Luz Maria Berrocoso, Jarandilla de la Vera): Repal Servicios Sociales nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia en la comarca de La Vera. Este proyecto apuesta por la innovación, la profesionalización del sector y el arraigo en el entorno rural, contribuyendo al desarrollo local y a la generación de empleo en la zona.

Zarandeo (Silvia Barcenilla, Jarandilla de la Vera): Zarandeo es el pódcast de las empresas extremeñas con el que se da cuenta qué están haciendo con su marca, comunicación y marketing.

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