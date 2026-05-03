La presidenta de la Cofradía de la Virgen de Argeme, Amparo Echávarri, destaca la devoción y el cariño de los vecinos de Coria hacia su patrona

La presidenta de la Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme de Coria, Amparo Echávarri, ha manifestado sentirse «muy emocionada» en estos días que se viven con tanta devoción y cariño los actos dedicados a la patrona. Al mismo tiempo, reconoce que «es una gran responsabilidad» para estar a la altura de lo que nuestra patrona se merece».

Respecto a los preparativos, asegura que «son muchos e intensos», de hecho, destacó y agradeció el labor de tantas personas que ayuden a que toda la programación de actos salga bien y agradeció el apoyo del ayuntamiento en lo que es el acondicionamiento del entorno de la ermita.

Amparo Echávarri, presidenta de la Cofradía. / N. A.

«No son solo estos días de dedicación, requiere mucho tiempo y todo el traslado que conlleva la imagen a Coria, tanto en mantos y todos los elementos que la rodean». Echávarri también tuvo palabras para los caurienses que se implican al máximo con la llegada de la imagen de la virgen de Argeme a la ciudad, decorando las calles y donde los niños y niñas también van teniendo ese amor hacia la patrona.

NOVENA Y OFRENDAS

Los actos con motivo de la patrona de Coria, la Virgen de Argeme, continúan hoy domingo 3 de mayo con el Rosario y Misa del Alba a las siete de la mañana y que presidirá Roberto Rodríguez. A las 12 comuniones con Julián Carlos Pérez y a las 20.00 horas Novena y misa, después tendrá lugar la veneración de las Reliquias.

Mañana lunes tendrá lugar ofrecimientos a la patrona por parte de alumnos de los colegios público Camilo Hernández y Virgen de Argeme, así como por parte del Hogar del Pensionista. El resto de los días continuarán los ofrecimientos y otros actos hasta el 11 de mayo que se finalizará con la romería.

Del Santuario a la Catedral

La imagen de la Virgen de Argeme se trasladó del santuario a la catedral en la ciudad, tras un camino de tres horas con cientos de caurienses que la acompañaron a pie. Esta tarde fue recibida por la corporación municipal y la alcaldesa, Almudena Domingo, le entregó la llave de la ciudad a la patrona. Después en la Puerta del Carmen la recibieron representantes del Cabildo Catedral y el Obispado Diocesano.

Para esa ocasión, la Virgen vistió un manto blanco de flores de grandes de colores que en 2014 fue donado por las camareras. Así lo confirmó la Camarera Mayor 2026, Cristina Rivas, que vivió un momento emotivo con la bajada de la Virgen al cumplir su mandato de cuatro años como Camarera y que confesó que para ella «ha sido una experiencia muy bonita» y que le ha permitido disfrutar de muchas decisiones durante todo el año en torno a la patrona, tanto en la decoración floral, como la elección de los mantos para distintos actos, entre otras responsabilidades.

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Desde ayer jueves la imagen de la Virgen de Argeme permanece en la catedral donde estará hasta el 11 de mayo, día en el que regresará al santuario.