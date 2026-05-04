Moraleja organiza una jornada informativa sobre técnicas para el desarrollo personal y capacidad de actuar de manera independiente

Once Inserta, entidad de la Fundación ONCE, celebrará en Moraleja un desayuno con el lema ‘Liderar-te’ y que trata de ser una jornada informativa sobre el programa orientado al desarrollo personal y el 'mindfulness' de mujeres, en un ambiente cercano en torno a un café.

El encuentro estará dirigido a asociaciones de mujeres, colectivos de personas con discapacidad y se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de Moraleja. Tendrá lugar el lunes 11 de mayo a las 9.30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento moralejano.

Once Inserta es una entidad de la Fundación ONCE que se especializa en la formación y el empleo de personas con discapacidad. Su objetivo es facilitar la inserción laboral de estas personas, ofreciendo servicios de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento. Además, la entidad asesora a empresas en la contratación de trabajadores con discapacidad, proporcionando recursos y apoyo durante todo el proceso de contratación. En definitiva busca el empoderamiento, es decir, la capacidad de actuar de manera independiente de mujeres, con autonomía y capaces de tomar decisiones propias.

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El programa incluye distintas actividades y acciones que se centran en la formación y el empoderamiento de mujeres con discapacidad en zonas rurales. Durante este tiempo, las participantes trabajarán en aspectos como el bienestar emocional, la autoestima y el desarrollo de habilidades personales y profesionales, utilizando una metodología innovadora que incluye herramientas de coaching y 'mindfulness'. Este último es una técnica que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mejora la concentración y el bienestar general. Se puede practicar a través de ejercicios como la meditación de respiración, el escaneo corporal y la atención en actividades cotidianas.