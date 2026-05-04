Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WomadCódigo técnicoFábrica de cátodos en MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Once Inserta

Moraleja organiza una jornada informativa sobre técnicas para el desarrollo personal y capacidad de actuar de manera independiente

Va dirigido a toda la población, pero especialmente a colectivos de mujeres con discapacidad y trabajará, entre otras técnicas, el 'mindfulness'

La actividad se desarrollará en el salón de plenos del ayuntamiento.

La actividad se desarrollará en el salón de plenos del ayuntamiento. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

Once Inserta, entidad de la Fundación ONCE, celebrará en Moraleja un desayuno con el lema ‘Liderar-te’ y que trata de ser una jornada informativa sobre el programa orientado al desarrollo personal y el 'mindfulness' de mujeres, en un ambiente cercano en torno a un café.

El encuentro estará dirigido a asociaciones de mujeres, colectivos de personas con discapacidad y se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de Moraleja. Tendrá lugar el lunes 11 de mayo a las 9.30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento moralejano.

Once Inserta es una entidad de la Fundación ONCE que se especializa en la formación y el empleo de personas con discapacidad. Su objetivo es facilitar la inserción laboral de estas personas, ofreciendo servicios de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento. Además, la entidad asesora a empresas en la contratación de trabajadores con discapacidad, proporcionando recursos y apoyo durante todo el proceso de contratación. En definitiva busca el empoderamiento, es decir, la capacidad de actuar de manera independiente de mujeres, con autonomía y capaces de tomar decisiones propias.

Noticias relacionadas

El programa incluye distintas actividades y acciones que se centran en la formación y el empoderamiento de mujeres con discapacidad en zonas rurales. Durante este tiempo, las participantes trabajarán en aspectos como el bienestar emocional, la autoestima y el desarrollo de habilidades personales y profesionales, utilizando una metodología innovadora que incluye herramientas de coaching y 'mindfulness'. Este último es una técnica que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mejora la concentración y el bienestar general. Se puede practicar a través de ejercicios como la meditación de respiración, el escaneo corporal y la atención en actividades cotidianas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Cáceres de 380 habitantes celebra el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia
  2. Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados
  3. El cortometraje ‘Eternidad’ de Aitor Negrete rinde homenaje a Calzadilla y a la Extremadura rural
  4. La nueva rotonda en Coria, con 800.000 euros de inversión, avanza hacia su finalización en mayo
  5. La alcaldesa de Coria anuncia los primeros pasos para recuperar el Castillo de los Duques de Alba
  6. Coria celebra su IV Ruta de Tapas 'Coria EnCueros' del 17 al 19 de abril con 18 establecimientos
  7. La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara
  8. La familia de Mateo Sánchez Carrero, que sufre ELA, logra el Grado III de Dependencia, un avance para su atención

Moraleja organiza una jornada informativa sobre técnicas para el desarrollo personal y capacidad de actuar de manera independiente

Moraleja organiza una jornada informativa sobre técnicas para el desarrollo personal y capacidad de actuar de manera independiente

Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos

Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos

La presidenta de la Cofradía de la Virgen de Argeme, Amparo Echávarri, destaca la devoción y el cariño de los vecinos de Coria hacia su patrona

La presidenta de la Cofradía de la Virgen de Argeme, Amparo Echávarri, destaca la devoción y el cariño de los vecinos de Coria hacia su patrona

'Mónica Torres, Asesoría de Imagen' es el proyecto ganador de ‘Cáceres Talk Coria 2026’

'Mónica Torres, Asesoría de Imagen' es el proyecto ganador de ‘Cáceres Talk Coria 2026’

La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara

La Jara Pringosa se transforma en empleo y futuro en Alagón del Río con el proyecto Go Transjara

Coria recibe a su patrona, la Virgen de Argeme, entre una intensa emoción y fervor

Coria recibe a su patrona, la Virgen de Argeme, entre una intensa emoción y fervor

El Ayuntamiento de Coria expone carteles sobre las fiestas de San Juan en el Patio de Cristal

El Ayuntamiento de Coria expone carteles sobre las fiestas de San Juan en el Patio de Cristal

Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados

Empresa de Coria sufre robo de material audiovisual valorado en 200.000 euros y despide a tres empleados
Tracking Pixel Contents