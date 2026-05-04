Las obras de la rotonda junto a la ITV en Coria llevan un retraso de 2 meses y alcanzan un coste de 800.000 euros

Las obras de construcción de la nueva rotonda en la zona de la Cooperativa Copal y la ITV de Coria llevan un retraso de dos meses, según reconoció el ayuntamiento en una nota en la que, al mismo tiempo, recalca que esta obra estará finalizada en este mes de mayo. Todo ello con un coste de 800.000 euros «gracias a una inversión impulsada por el Gobierno de la Junta de Extremadura», recuerdan.

Así mismo, destacan que esta actuación responde a una demanda histórica de la ciudad, ya que se trata de un punto que durante años ha sido considerado peligroso y cuya mejora era una demanda.

En una visita esta mañana de la alcaldesa, Almudena Domingo, a las obras junto al concejal de Infraestructuras, Juan José Alcón, se ha podido comprobar el buen estado de ejecución de los trabajos, que ya han entrado en su recta final con el inicio del asfaltado. La previsión es que la actuación quede completamente finalizada a lo largo de este mes de mayo.

Aunque los trabajos han sufrido un retraso de aproximadamente dos meses, dijeron desde el consistorio, "este plazo resulta poco significativo frente al largo tiempo durante el cual esta infraestructura ha sido una necesidad prioritaria para Coria", aseguraron.

La nueva rotonda supondrá una mejora sustancial en la seguridad vial y en la circulación de la zona, dando respuesta a una reivindicación clave para la ciudad y contribuyendo al bienestar de vecinos y usuarios.

Noticias relacionadas

Una actuación necesaria, demandada y "orientada a garantizar la seguridad de todos", subrayaron desde el consistorio.