Portaje contará con un complejo turístico en el entorno del embalse, con restaurante y alojamientos

El Ayuntamiento de Portaje, a través de su alcalde, David Ramos, ha anunciado la construcción de un nuevo complejo turístico en el entorno del embalse, un lugar de una gran belleza y privilegiado por su valor natural. Dicho complejo incluirá un restaurante y tres alojamientos turísticos.

«Este es un impulso decisivo para el futuro y el progreso de nuestro municipio», afirmó el alcalde que expresó su agradecimiento a la Diputación Provincial de Cáceres «por su disposición y cercanía en cada una de las reuniones mantenidas para trabajar por este proyecto», dijo, en la comarca del Valle del Alagón.

Entorno del embalse de Portaje, que se dotará de un nuevo complejo turístico. / Cedida

Esta nueva infraestructura será posible, dijo, tras el apoyo y la aprobación de la concesión de una primera inversión de 120.000 euros que permitirá llevar a cabo la primera fase de esta infraestructura con la cual «podremos revitalizar la zona del embalse, dinamizar la economía local y fomentar el turismo en nuestra comarca», manifestó.

Esta cuantía permitirá, en concreto, ejecutar trabajos de tabiquería, alicatados y otras actuaciones de las primeras obras.

Después, habrá una segunda fase que corresponderá al mobiliario y la cocina, con otra cuantía hasta alcanzar los 366.000 euros de la inversión total que conllevará este novedoso proyecto.

Generador de empleo

El alcalde mostró su satisfacción porque esta infraestructura promoverá empleo tanto para su construcción como su posterior gestión y explotación de las instalaciones.

Así mismo, destacó que la ubicación en la que estará es privilegiada, a 5 kilómetros del pueblo. Con uno de los humedales artificiales más interesantes de Extremadura por sus valores ornitológicos: acoge importantes poblaciones de anátidas y limícolas que eligen estas tierras como refugio del frío invierno del norte europeo, así como concentraciones de espátulas en paso migratorio, colonias de garzas (garza real, garceta común, garcilla bueyera) y cigüeña blanca.

El embalse de Portaje es un lugar de gran importancia ornitológica y turística. Ofrece una rica biodiversidad, con una gran colonia de cigüeña blanca y garza real, así como numerosas especies de anátidas y limícolas. También es un refugio para cangrejos, tencas, carpas y blackbass. Además, el embalse es parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), «Canchos de Ramiro y Ladronera», de la Red Natura 2000, lo que resalta su valor ecológico y su importancia para la conservación de la vida silvestre.

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Este nuevo Complejo Turístico que empezará a levantarse próximamente será un nuevo atractivo y revulsivo para esta comarca del Valle del Alagón.