Coria y Les Herbiers (Francia) ratifican su unión con varios actos en homenaje a los 25 años de su hermanamiento

La Asociación de Hermanamiento de Coria ha celebrado durante varios días numerosas actividades y actos con motivo de la celebración del 25 aniversario de la firma de la Carta de Hermanamiento entre la ciudad cauriense y el municipio de Les Herbiers (Francia). Uno de los actos tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento con la presencia de autoridades locales y su alcaldesa, Almudena Domingo, acompañada del presidente de Pays des Herbiers.

Hubo intercambio de regalos y plantación de árboles ofrecidos por el Comité de Jumelage du Pays des Herbiers. También asistieron representantes del País Vasco, concretamente del pueblo de Erandio, hermanado con Coria desde hace años.

Además, estudiantes caurienses como Susana Martín Duque y Daniella Hisado Pérez, en representación del IES Caurium, participaron con una lectura de bienvenida a los miembros de la delegación francesa. Esto en un acto muy emotivo con el que se dio inicio a toda una serie de actividades que llenaron este fin de semana largo.

Después de los actos oficiales, hubo tiempo para compartir, para reforzar lazos a través del deporte, la cultura y el folclore. Igualmente se inauguró una escultura en honor a los 25 años de la firma de la Carta de Hermanamiento realizada por el artista cauriense, Machaco.

El programa incluyó un encuentro de bádminton, la presentación del libro de Fred Albert y los bailes de la escuela de Natasha Pulido y del País Vasco. También se realizó la visita guiada a la ciudad por parte de Javier Ridruejo. A todo ello hay que sumar una excursión que permitió conocer el rico entorno natural, un paseo en barco por aguas del Tajo Internacional y la visita a la Dehesa de Ceclavín, donde fueron recibidos por Manuel Jesús, concejal de Cultura de dicho ayuntamiento que ofreció dulces típicos a los asistentes. Todo ello en unas jornadas llenas de convivencia.

Carrera solidaria

Por otro lado, recientemente, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a miembros de la Asociación de Hermanamientos de Coria. Dicha reunión ha servido para presentarle los proyectos que esta asociación tienen previsto realizar este año 2026. Entre las distintas actividades, destaca ‘La Carrera Solidaria’.

Un evento que consiste en una carrera a pie por relevos de siete etapas, desde la localidad hermanada de Les Herbiers hasta llegar a Coria. Un total de 1.363 kilómetros que recorrerán 18 corredores (9 españoles y 9 franceses). El lema de la carrera es ‘1 euro 1 km’ y las asociaciones a las que se va a destinar lo recaudado serán AOEX Coria (Asociación Oncológica Extremeña) y Feafes Salud Mental Coria .

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Desde la Asociación de Hermanamientos agradecieron al presidente de la diputación de Cáceres, el interés mostrado en las actividades que va a realizar esta asociación 2026 y, en especial, por el apoyo mostrado al reto solidario de 'La Carrera'.