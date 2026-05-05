La Diputación Provincial de Cáceres destina 120.000 euros a equipar la cocina junto al Centro de Emergencias de Moraleja

El municipio de Moraleja sigue avanzando en infraestructuras y en este caso será con la dotación de nuevos recursos y equipamiento para un proyecto que ayudará a luchar contra la despoblación y que contará con 120.000 euros de la Diputación Provincial de Cáceres.

En concreto, esta cuantía económica, según explicó el alcalde, Julio César Herrero, permitirá dotar la cocina construida junto a las instalaciones de la Nave del Trigo de todo el mobiliario y los electrodomésticos necesarios para ponerse en marcha y funcionar.

Además de tener un Centro de Emergencia completo, en el nuevo espacio equipado «podremos formar allí a nuestros hosteleros con cursos monográficos, además de poder trabajar con muchos colectivos de la sociedad», dijo el alcalde.

Respecto a estas instalaciones, hace un tiempo fueron objeto de obras. Un espacio que cuenta con sala de cocina, despachos, vestuarios, servicios y almacén. «Estas instalaciones se destinan para acciones de formación en el sector de la hostelería y cocina», dijo el alcalde, además de ser de complemento al Centro de Exposiciones, Ferias y Emergencias.

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Hace un tiempo se ejecutó una primera fase con la construcción de un edificio y en esta segunda quedará rematado. Unas actuaciones que se realizaron también con una subvención de la diputación de Cáceres. Es una zona de 100 metros cuadrados, diseñada para una cocina industrial, aulas y aseos.