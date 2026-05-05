Fiestas
Puebla de Argeme, pedanía de Coria, celebrará sus fiestas patronales del 7 al 11 de mayo con un amplio programa de actos
Habrá música, actos culturales, festejos taurinos, música dj y juegos infantiles en jornadas intensas durante todos los días
La pedanía cauriense de Puebla de Argeme se prepara para vivir sus Fiestas Patronales 2026, que tendrán lugar del 7 al 11 de mayo con un programa cargado de actividades culturales, musicales y taurinas que mantienen viva la tradición de la población. Las celebraciones arrancarán el jueves 7 de mayo con una actuación musical del grupo de coros y danzas ‘La Vara’, dando paso a un intenso fin de semana.
El viernes 8 comenzará oficialmente la fiesta con el tradicional lanzamiento de cohetes, seguido de un Gran Prix de peñas, encierros y suelta de un toro por las calles, además de música y ambiente festivo durante toda la jornada. El sábado 9 será uno de los días más destacados, combinando tradición y ocio.
Desde primera hora habrá encierro de bueyes a caballo, misa y procesión en honor a la Virgen de Argeme, así como actividades populares, charangas y una nueva lidia de toro por las calles. La jornada se completará con actuaciones musicales, incluyendo la participación de DJ Pedro Sojo. La noche anterior también contará con animación musical a cargo de Ñako DJ y un festival con grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000.
El domingo 10 continuará con actividades desde la madrugada, incluyendo actuaciones musicales, encierros y charangas. Durante el día se sucederán nuevas lidias de toros por las calles y conciertos, destacando el espectáculo “Disco Play”, que ofrecerá música pop, rock y rumba.
Las fiestas concluirán el lunes 11 con una jornada dedicada en gran parte a la tradición religiosa y familiar. Habrá romería en el Santuario de la Virgen de Argeme, espectáculos taurinos hinchables para los más pequeños, encierros infantiles, nuevas sueltas de reses y actuaciones musicales y de humor. El broche final lo pondrá un espectáculo de fuegos artificiales.
Uno de los grandes atractivos del programa será la lidia de toros al estilo tradicional, con ejemplares de distintas ganaderías como Julio Justino, José Luis Bertol, Los Llanos y La Nava y El Espinel, que protagonizarán los festejos taurinos a lo largo de los diferentes días.
Con esta programación, Puebla de Argeme reafirma su apuesta por unas fiestas que combinan tradición, cultura y diversión, convirtiéndose en una cita destacada en el calendario festivo de la comarca.
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